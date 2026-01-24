FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
u dobroj formi /

Pavić osigurao osminu finala: Potencijalni sljedeći suparnik mu dobro poznato ime

Pavić osigurao osminu finala: Potencijalni sljedeći suparnik mu dobro poznato ime
×
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

U drugom setu, Pavić i Arevalo su dominirali i tri puta oduzeli početni udarac suparnicima.

24.1.2026.
11:14
Hina
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u subotu zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u osminu finala Australian Opena

Pavić i Arevalo su sa 7-5, 6-1 poslije 73 minute igre pobijedili indijsko-austrijski par kojeg čine Sriram Balaji i Neil Oberlaitner.  U prvom setu su Oberlaitner i Balaji pružili solidan otpor četvrtim nositeljima Paviću i Arevalu koji su im tek na kraju seta oduzeli servis za 6-5. U drugom setu, Pavić i Arevalo su dominirali i tri puta oduzeli početni udarac suparnicima. 

U osmini finala suparnici Paviću i Arevalu bit će pobjednik susreta između hrvatsko-američke kombinacije Nikola Mektić i Austin Krajicek s jedne strane američko-nizozemskog para Vasila Kirkova i Barta Stevensa.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova sezona donosi nova pravila, ali Ferrari ostaje vjeran tradiciji: Hamilton i Leclerc izveli novi bolid

Mate PavićAustralian OpenNikola Mektić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
u dobroj formi /
Pavić osigurao osminu finala: Potencijalni sljedeći suparnik mu dobro poznato ime