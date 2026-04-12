Đoković otkrio što ga zapravo pokreće: 'Pravim greške, imam slabosti…'

Novak Đoković otvorio je vrata svoje svakodnevice i razotkrio što ga i dalje drži na samom vrhu svjetskog tenisa, unatoč tome što ulazi u 39. godinu života. U velikom intervjuu za australijski Esquire progovorio je o unutarnjoj ravnoteži, motivaciji i načinu na koji pristupa sportu koji ga je obilježio.

Iako se očekuje njegov nastup na nadolazećem Mastersu u Madridu, koji će poslužiti kao priprema za Roland Garros u Parizu krajem svibnja, fokus Đokovića trenutačno nije samo na rezultatima, već i na širem smislu njegove karijere.

U razgovoru je naglasio važnost mentalnog i emocionalnog balansa, ističući kako prihvaća vlastite slabosti kao sastavni dio puta prema uspjehu.

“Tražim ravnotežu u tom holističkom pristupu i prihvaćam da sam samo čovjek. Pravim greške, imam slabosti i to je u redu. Da bih bio jak, hrabar i uspješan, moraš si dopustiti i ranjivost”, istaknuo je.

Posebno se osvrnuo na pitanje koje se često postavlja, odakle dolazi njegova motivacija nakon svega što je već ostvario. Njegov odgovor, iako jednostavan, otkriva duboku povezanost sa sportom.

“Ne osjećam kao da sam završio tenis. Moja motivacija proizlazi iz ljubavi prema igri, natjecanju i stalnom izazivanju samog sebe. Kada sam na terenu, ne razmišljam samo o pobjedi, već i o tome da budem primjer i pokažem vrijednosti poput predanosti i upornosti”, rekao je Đoković.

Dodaje kako mu tenis i dalje ima posebno mjesto u životu, ali više nije jedini fokus, što mu, paradoksalno, daje dodatnu snagu.

“Tenis mi je i dalje jako važan, ali više nije sve. Upravo mi to daje dodatnu motivaciju. I dalje uživam u svakom trenutku na terenu, volim izazove i osjećaj da se mogu ravnopravno nositi s mlađim igračima”, zaključio je.

