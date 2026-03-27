Što se događa s njim? Đoković opet bacio navijače u nevjericu

Novak Đoković (38) neće nastupiti na Mastersu u Monte Carlu, potvrdili su organizatori.

Đokovićeva odluka o povlačenju nije toliko iznenađujuća jer se srpski tenisač povukao i s turnira u Miamiju zbog ozljede desnog ramena i pretpostavlja se da nije htio riskirati jer je raspored u ovom dijelu sezone jako zgusnut.

Problemi vidljivi već u Americi

Ova vijest nije potpuno iznenađenje za teniski svijet. Problemi su postali očiti već na Indian Wellsu, gdje je Đoković ispao u osmini finala od Jacka Drapera. Tada je priznao da ga muči podlaktica te da osjeća bol, pogotovo kod prvih nekoliko servisa nakon duže pauze u igri.

Novak Djokovic withdraws from Monte-Carlo.



At the moment three top 10 players are missing the tournament:



Djokovic

Fritz

Shelton pic.twitter.com/KWfDq2E8CF — José Morgado (@josemorgado) March 27, 2026

Nakon poraza izjavio je kako je u jednom trenutku meča ostao "potpuno bez goriva", što je bio jasan znak da njegovo tijelo zahtijeva duži odmor i oporavak prije napora koje donose nastupi na zemljanoj podlozi.

Prioriteti

U dobi od 38 godina, Đoković i njegov tim očito su odlučili dati prednost dugoročnim ciljevima. Otkazivanjem nastupa u Monte Carlu, turniru koji nije propustio od 2011. godine i na kojem ima rezidenciju, svjesno riskira pad na ATP ljestvici. Cilj je sačuvati tijelo i biti potpuno spreman za dva velika iskušenja koja slijede - Roland Garros i Wimbledon.

