Što se događa s njim? Đoković opet bacio navijače u nevjericu
Novakov potez su mnogi u svijetu tenisa i očekivali
Novak Đoković (38) neće nastupiti na Mastersu u Monte Carlu, potvrdili su organizatori.
Đokovićeva odluka o povlačenju nije toliko iznenađujuća jer se srpski tenisač povukao i s turnira u Miamiju zbog ozljede desnog ramena i pretpostavlja se da nije htio riskirati jer je raspored u ovom dijelu sezone jako zgusnut.
Problemi vidljivi već u Americi
Ova vijest nije potpuno iznenađenje za teniski svijet. Problemi su postali očiti već na Indian Wellsu, gdje je Đoković ispao u osmini finala od Jacka Drapera. Tada je priznao da ga muči podlaktica te da osjeća bol, pogotovo kod prvih nekoliko servisa nakon duže pauze u igri.
Nakon poraza izjavio je kako je u jednom trenutku meča ostao "potpuno bez goriva", što je bio jasan znak da njegovo tijelo zahtijeva duži odmor i oporavak prije napora koje donose nastupi na zemljanoj podlozi.
Prioriteti
U dobi od 38 godina, Đoković i njegov tim očito su odlučili dati prednost dugoročnim ciljevima. Otkazivanjem nastupa u Monte Carlu, turniru koji nije propustio od 2011. godine i na kojem ima rezidenciju, svjesno riskira pad na ATP ljestvici. Cilj je sačuvati tijelo i biti potpuno spreman za dva velika iskušenja koja slijede - Roland Garros i Wimbledon.
