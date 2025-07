Novak nakon bolnog poraza oduševio porukom mladima u Srbiji: 'Scene su užasne, boli me'

Novak Đoković doživio je težak poraz u polufinalu Wimbledona od prvog igrača svijeta Jannika Sinnera. Na pres konferenciji nakon meča Novak je priznao da je igrao i pod ozljedom te da ga godine stižu.

Na presici je Novak jasno i eksplicitno podržao mlade u Srbiji u borbi za pravednije društvo i svrgavanje diktatorske vlasti.

'Moja poruka je - podrška'

„Osjećam uvijek podršku naroda, zahvalan sam na tome. Što zbog trenutnih dešavanja u zemlji, što zbog činjenice da se moja karijera približava kraju, ljudi mi pružaju još veću podršku. Naravno da stojim uz narod, naravno da stojim uz mlade, već sam to rekao“, rekao je Novak i pa nastavio.

„Moja poruka je – podrška i nada da će stvari malo da se smire na ulici. Razdor između nas na duže staze ne može nikome koristiti, to me jako boli kada gledam iz šire perspektive. Sve je više nasilja u svetu, i kod nas je učestalije, užasne su scene. Samo suosjećanje i velika podrška“, zaključio je Novak.

POGLEDAJTE VIDEO: Barakude na otvaranju Svjetskog prvenstva dolazi do povijesnog jubileja, Fatović: 'Ne treba lagati'