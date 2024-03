Nikola Pilić teniski je otac Novaka Đokovića i legendarni teniski trener. Prvi tenisač svijeta jutros je po našem vremenu poražen sa 4:6, 6:3, 3:6 u trećem kolu ATP Masters 1000 turnira od mladog Talijana Luce Nardija (20), 123. tenisača s ATP ljestvice. Nardi je završio meč s 36 winnera i 41 neprisiljenom pogreškom, dok je Đoković imao 31 pogrešku u nešto manje od dva i pol sata.

Stadion 1, glavni teniski teren u Indian Wellsu, ovacijama je ispratilo mladića koji je prva priča teniskog svijeta. Ovim porazom, Đokovićev niz od 11 uzastopnih pobjeda je završen. Mladi, 16 godina mlađi talijanski tenisač od Noleta,, senzacionalno je nakon dva sata i 22 minute igre pobijedio velikog favorita, a na turnir je ušao kao "lucky loser"...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nardi je, naime, u kvalifikacijama izgubio od Davida Goffina. Teniski svijet impresioniran je Nardijevim pothvatom. Zapadnjački mediji kao da su dočekali ovu tenisku senzaciju iliti big upset. Neki idu toliko daleko pa navode kako je ovo najveća teniska senzacija posljednjih godina. Je li stvarno ili nije, objasnio nam je Nikola Pilić koji nam se jutros javio.

"Sigurno da su zapadnjački mediji ovaj Noletov poraz, kako oni kažu big upset, dočekali. Novak Đoković je već dugo, jako dugo, izložen jednom medijskom linču od strane western stream media. Novak Đoković je najbolji tenisač svih vremena, ali on dolazi iz jedne male zemlje, a to se zapadnjačkim medijima, posebno američkim, baš i ne sviđa. Ne samo njima, nego općenito na Zapadu ne vole kad netko iza male zemlje sve druge dobiva i pokazuje dominaciju. Zapadnjačkim medijima takvo što smeta. Novak Đoković je dobio jednu trećinu one poštene pažnje od strane western stream media, koju je trebao dobiti kao broj jedan", tvrdi Nikola Pilić i nastavlja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja poruka zapadnjačkim medijima - Budite objektivni, ništa više. I malo pročitajte brojke koje su egzaktne i nepobitne. Brojke nisu izmišljene. Ja nisam objektivan što se tiče općenito Novaka Đokovića jer ga dobro poznajem, godinama je bio kod mene i odličan je čovjek, ne samo kao tenisač, ali brojke su itekako objektivne. Nisu niti malo subjetivne. Ako kažem da je Novak vlasnik najviše osvojenih Grand Slamova ikad, da ima najbolje i uspješne rezultate sa svim igračima svijeta. Ako kažem da je Novak najviše super naslova osvojio, ako znamo da je 2016. imao 17 000 poena više nego Federer, Nadal i Murray zajedno... to su neke stvari koje mu nitko ne može oduzeti. Sve što je Nole napravio su činjenice".

Nikola Pilić je istaknuo i sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Novak Đoković je uzeo veliku pauzu, a uvijek je jako teško nakon velike pauze doći u petu ili šestu brzinu. Luca Nardi je 123. na svijetu, a to je za Noleta najslabiji renking nekog tenisača od kojeg je izgubio. To se događa. Jedno se isto mora znati. Novak Đoković više nema 27. nego 36, uskoro 37. godina. Ja mislim da će se on opet vratiti u svoju staru formu, ali moram kazati i kako je Novak Đoković bio 420 tjedana broj 1 i to sve govori o njemu. Nitko u tenisku nikad nije to ostvario. Novak ima jako puno braniti nakon Miamija, pa dolazi Monte Carlo, pa Rim koji je osvojio, pa finale Wimbledona itd. Novak Đoković je valjda deset puta pokazao da se iz bezizlaznih situacija on zna izvući i opet biti najbolji", rekao nam je šjor Niko i dodao:

"Znate što. Postoji dva rekorda koja su za sva vremena. To je 14 titula Roland Garrosa i 420 tjedana Novaka Đokovića na broju 1. To su dvije stvari koje su za sva vremena. Novak Đoković žari i pali već 15 godina i to sigurno donosi uspona i padova. Sport je jedna velika amplituda uzbuđenja. Prošla godina je za Novaka bila fantastična. Dogodi se ponekad ovako nešto, posebno nakon dugih pauza. Znam ja to po sebi kad sam bio igrač, kad nisam igrao mjesec dana ili pet tjedana, da nikako nisam mogao doći u ritam i brzinu, a to se njemu dogodilo. Nisam gledao meč jer je bio u 3 ujutro po našem vremenu, ali vidio sam jutros da je Nole za Lucu Nardija kazao kako je kao lucky loser igrao baš baš dobro, a da je on igrao jako loše."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novaku Đokoviću očito baš ne leže mladi talijanski teniski lavovi. Luca Nardi (20), Jannik Sinner (22) i Lorenzo Musetti (21) slavili su nad Noletom u posljednjih nekoliko mjeseci.

"Talijanski tenis je brz. Talijani imaju definitivno jedno deset igrača koji su brzi i sjajni, ali to ništa ne znači. Luca Nardi je lucky loser, dakle tenisač koji se niti nije kvalificirao pobjedom. Nardi je imao dobar dan u uredu, kako je to opisao Novak Đoković, a Novak je imao, kako kažu Talijani - giorno nero. Crni dan. Zanimljivi su jako talijanski tenisači. Evo, jedan Jannik Sinner je dobio Novaka u Australiji. Đokoviću se valjda nikad nije dogodilo da je u jednom meču, u dva seta napravio 57 neprisiljenih pogrešaka. Dogodi se to. Ali, nemojte zaboraviti da je Novak u 37. još uvijek broj jedan u svijetu. Bez obzira na sve, Nole je dokazao i pokazao tko je i što je", objašnjava nam Nikola Pilić i nastavlja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sjećam se jedne situacije sa srpskim novinarima. Kad je Novaka boljela ruka, pa nije nikako mogao igrati normalno, iako je igrao konstantno i davao sve od sebe, tvrdio sam im: 'Čekajte malo, pa nije Nole zaboravio igrati tenis. On ima samo problem s ozljedom'. Poslije toga se digao u nastupima i 6 mjeseci kasnije žario je i palio po terenima diljem svijeta. Prema tome, jednog takvog šampiona ne bih unaprijed otpisivao. Novak je psihički i fizički u posljednjih 15 godina jedan od najjačih tenisača svijeta. Vidjet ćemo što će se dogoditi, koliko će on igrati još. Ako mu Bog da zdravlja, Novak će igrati još bar godinu-dvije vrhunski tenis, a mi ćemo uživati u igri istinskog velikana", zaključio je Nikola Pilić.