Legendarni hrvatski teniski stručnjak Nikola Pilić za Kurir je prokomentirao poraz Srbije u Davis kupu od Slovačke u Kraljevu. Igrali su Srbi bez Novaka Đokovića, a Pilić je to vidio ovako:

"Što da kažem o dvoboju protiv Slovaka?! Katastrofa! Ali, niste samo vi uprskali, isto se dogodilo i Hrvatskoj. Čak i gore. Oni su izgubili od Belgijanaca koji nemaju nijednog tenisača u prvih 100. Gledao sam dvoboj protiv Slovačke. Izgubiti na takav način… Ne znam koja je riječ prikladna od one s početka - katastrofa."

Srbi s pravom strahuju što će biti s njihovim tenisom jednom kada Novak završi karijeru.

"Nije to lako. Imali smo Dragana Džajića. Bio je vrhunski nogometaš. Jel' ima takvih? Jel' se pojavio netko sličan? Pa nije! Ili Cristiano Ronaldo. Kako će Portugalci naći zamjenu za njega. Neće. To je ozbiljna tema. Novak je čovjek koji se rađa svakih 100 godina, makar što se tiče sporta. Imao sam ga u svom naručju kada je imao 13 godina. Vidio sam tada je nešto posebno. Kako bi rekli Nijemci i tada je Novak imao 'fokusirung'. Ima nevjerojatan sportski IQ. Sličan i životni koeficijent inteligencije. Nešto slično imaju Rafa Nadal i Michael Jordan. Zato su oni među 10 najboljih sportaša na svetu, s obzirom na sve parametre. Ne znam tko će ga naslijediti… Mali Hamad Međedović igra pristojan tenis, ali teško je praviti bilo kakvu usporedbu s Novakom."

Još se malo Pilić dotaknuo Đokovića.

"Ja bih samo želio da Srbi cijene Novaka isto onako kako Argentinci cijene Maradonu i Messija. Imidž koji je on napravio za Srbe i Srbiju… To je čudo! Svi znamo što su pisali o Srbima i Srbiji prije nekoliko desetljeća. Novak nije samo ambasador sporta, već i osoba s karizmom, personalityjem, koji se umije našaliti, pričati o ozbiljnim temamama… Činjenica je da ga ne vole mainstream mediji, ali to je druga stvar. Znamo svi kako to ide. Ne samo u sportu, već i u politici. Sve brojke su na strani Novaka. Sve. Zato je Đoković najbolji tenisač svih vremena."

