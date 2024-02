Milan je trenutno treća momčad Serie A s 49 bodova, osam manje od vodećeg Intera. U posljednjem kolu kolu su nakon preokreta slavili 3-2 kod Frosinonea.

No čini se da vlasnik kluba Gerry Cardinale nije baš najsretniji s pobjedničkim mentalitetom momčadi.

A kako bi poradio na tome Cardinale je bio spreman zaposliti najboljeg tenisača današnjice Novaka Đokovića.

On ga je naime vidio kao motivacijskog trenera, no na kraju ipak nije došlo do dogovora, piše La Repubblica.

Inače, Đoković je poznat kao veliki navijač Milana.

