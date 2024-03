Šok za Novaka Đokovića(36) u Indian Wellsu jutros po hrvatskom vremenu! Prvi tenisač svijeta poražen je s 4:6, 6:3, 3:6 u trećem kolu ATP Masters 1000 turnira od Luce Nardija (20), 123. tenisača s ATP ljestvice. Stadion 1, glavni teniski stadion u Indian Wellsu, ovacijama je ispratio mladića koji je prva priča teniskog svijeta. Ovim porazom, Đokovićev niz od 11 uzastopnih pobjeda je završen.

Nakon dva sata i 22 minute igre srušio idola

Mladi, 16 godina mlađi talijanski tenisač senzacionalno je nakon dva sata i 22 minute igre pobijedio velikog favorita, a na turnir je ušao kao "lucky loser". Nardi je, naime, u kvalifikacijama izgubio od Davida Goffina. Teniski svijet impresioniran je Nardijevim pothvatom. Tenis TV na svom profilu na popularnoj X mreži, bivšem Twitteru, objavio post u kojem stoji kako je ovo najveća teniska senzacija u nedavnoj povijesti.

"Teško je išta napisati nakon ovako nečeg", stoji u objavi. TV komentator ovog meča je zaključio kako je ovo monumentalni poraz Đokovića, tj monumentalni teniski šok (upset).

Talijan Luca Nardi je za dobar dio sportske publike bio potpuna nepoznanica bolje je otvorio meč i već u petom gemu ugrabio break kojeg nije ispuštao te poveo s 1:0 u setovima, dok se Đoković, s druge strane, mučio, ali i žalio na želučane probleme.

'Nadam se da je publika uživala'

Ipak, Novak se u drugom setu oporavio od početnog šoka i poravnao rezultat na 1:1, no samo da bi Nardi u onom odlučujućem briljirao i na iznenađenje mnogih svladao srpskog tenisača. Talijan je, spomenimo i to, u noći s ponedjeljka na utorak postao najniže rangirani igrač koji je na Masters 1000 i Grand Slam turnirima pobijedio za mnoge najvećeg tenisača u povijesti, a ujedno i svog idola. Novaku Đokoviću očito baš ne leže mladi talijanski teniski lavovi. Luca Nardi (20), Jannik Sinner (22) i Lorenzo Musetti (21) slavili su nad Noletom u posljednjih nekoliko mjeseci.

Talijan je završio s 36 winnera i 41 neprisiljenom pogreškom, dok je Đoković imao 31 pogrešku u nešto manje od dva i pol sata.

"Prije ove noći nitko me nije poznavao, baš nitko nije znao za mene, nije znao tko sam", kazao je Nardi u intervjuu na terenu nakon pobjede, prenosi Yahoo Sport pisanje AFP-a.

"Nadam se da je publika uživala u meču", dodao je Luca Nardi.

Upitan kako je izvukao najveću pobjedu u svojoj karijeri, Nardi je odgovorio:

"Ne znam. Mislim da je ovo stvarno čudo. Ja sam tip koji je rangiran izvan 100 najboljih na svijetu i sada dobijem jednog Novaka Đokovića. nevjerojatno, Pomalo ludo."

Noletov loš dan u uredu

Đoković je svoj poraz u međuvremenu pripisao lošem danu u uredu.

"Ušao je Luca kao sretni gubitnik u glavni ždrijeb, tako da stvarno nije imao što izgubiti", naveo je Đoković o Nardiju i dodao:

"Zaslužio je pobjedu. Više me iznenadila moja razina. Moja je razina bila stvarno, jako loša. To je to, te dvije stvari se spajaju -- on ima sjajan dan; ja imam stvarno loš dan."

U ostalim mečevima u ponedjeljak, sedmi nositelj Holger Rune konačno je "došao na teren" nakon što je u prvom kolu prošao i izgubio u drugom protiv ozlijeđenog Miloša Raonića. 20-godišnji Danac počeo je trčati na natjecanju porazom od Talijana Lorenza Musettija rezultatom 6-2, 7-6 (7/5). Malo prekasno...

Četvrti nositelj Daniil Medvedev morao se dobro pomučiti kako bi prošao Sebastiana Kordu 6-4, 5-7, 6-3, pobijedivši u bizarnom meču koji je imao čak 31 break loptu i 15 realiziranih. Pobjednik je bio ograničen na samo 14 winnera, a Korda je bio opterećen s više od 60 neprisiljenih pogrešaka.

Medvedev sljedeći meč igra protiv Grigora Dimitrova. Casper Ruud, deveti nositelj, nadmašio je Arthura Filsa iz Francuske 6-2, 6-4. - Sabalenka, Gauff napreduje - Francuski napadač Gael Monfils prekinuo je niz prvaka iz 2021. Camerona Norrieja, pri čemu su 36-godišnji pobjednik i Britanac odigrali ogromnu 31 break loptu u meču koji je dobio Monfils 6-7 (5/7), 7-6 (7). /5), 6-3. Tommy Paul, koji se sljedeći sučeljava s Nardijem, zaradio je domaću pobjedu porazom od prvaka Dubaija Uga Humberta rezultatom 6-4, 6-4.