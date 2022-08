Bilo je u nedjelju "najmlađe" umaško finale u povijesti. Fantastični 19-godišnji Španjolac Carlos Alcaraz i 20-godišnji Talijan Jannik Sinner ukupno su za godinu mlađi od finalista iz 2006., kad je tada 21-godišnjem Švicarcu Stanu Wawrinki meč predao 19-godišnji Novak Đoković. Da, po prvi put u povijesti kultnog hrvatskog teniskog turnira u Umagu dogodilo se to da su se u finalu sučelila dva tenisača iz TOP 10. I to kakva, s kakvim pedigreom...

'Najbolje izdanje ATP-a u Umagu u posljednjih 10 godina'

"Ma, ovo je najbolji umaški turnir u posljednjih 10 godina, izdanje, sigurno. Ovogodišnje tenisko ATP izdanje u Umagu procvjetalo je. Imali smo na njemu tenisače koji će naslijediti Đokovića i Nadala i koji će sigurno oboje biti u TOP 5, samo je pitanje vremena. Gledali smo dva najbolja mlada igrača u svojem naraštaju na svijetu. Pokazali su izvanredan tenis", kazat će proslavljeni Nikola Pilić, najbolji hrvatski teniski trener svih vremena, teniski otac Novaka Đokovića.

Teniski je svijet u nedjelju tretirao kao predigru epskog rivalstva dva mlada tenisača za koja se očekuje da će u budućnosti voditi velike bitke za tron. Umag 2022. bio je privilegiran kao rijetko kad. Iza nas je turnir rekorda i fascinantnih raspleta koji će se teško nadmašiti…

Nakon 32 godine

Umagu se nakon 32 godine prvi put, tako, dogodilo da ima TOP 10 finale. O kakvom se raritetu radi za mali turnir, dovoljno će posvjedočiti podatak da su ga ove sezone imala još samo dva događaja iz serije 250. U oba finala pobjednik je bio Andrej Rubljov, još jedan bivši osvajač Umaga. U Marseilleu je kao sedmi na svijetu svladao Augera-Aliassimea (ATP 9.), dok je u Beogradu srušio u tom trenutku prvog na svijetu Novaka Đokovića.

Osim toga je Umag prvi put uručio pozivnice dvojici domaćih tinejdžera, što na Touru ove godine nije viđeno nigdje drugdje, a kuriozitet je i da su sva tri vlasnika wild carda bili Splićani. Teniska školjka s crvenom zemljom pokraj prelijepe lagune bila je u fokusu svih koji vole ovaj sport.

"Znate, Umag je uvijek bio kultni turnir. Hvala Bogu da Hrvatska ima jedan ovakav turnir od pola milijuna i 250 ATP poena. To što su organizatori ove godine napravili, koliko je ljudi turnir pohodilo, to je izuzetno dobro, ako se uzme u obzir da masa tenisača pokušava otići u SAD na beton, to je pravi korak naprijed. Ne samo to, nego imate u isto vrijeme tri turnira. Recimo, imate Kitzbühel i Atlantu, ali Umag je bio definitivno daleko najkvalitetniji. Hrvatska ovakvo što zaslužuje", objašnjava nam Nikola Pilić i naglašava jednu stvar:

Za svaku pohvalu

"Hajmo više biti malo iskreni. Mi pretjerujemo u svemu. ATP u Umagu, Croatia Open, turnir je od pola milijuna, a imate i druge turnire koji su bogatiji u tom nagradnom fondu. Primjerice, Barcelona je dva i pol milijuna. Imate i jedan Hamburg koji je jači turnir od Umaga, koji je iz serije 500 itd... U ovoj kategoriji od 250, Umag je jako cijenjen. Pazite, znam što pričam, 12 godina sam bio direktor BMW Opena gdje sam u to doba mogao dobiti sve živo. Od Johna McEnroea, Andre Agassija, Noaha Lendla, Borisa Beckera, Michaela Sticha, Gorana Ivaniševića itd. Sve sam ih imao, u to vrijeme se vrlo lagano moglo dobiti igrača iz TOP 5, ili 3 ili 7. Danas je to takoreći nemoguće. I ovo što su dobili Alcaraza i Sinnera, dva fantastična mlada igrača, to je za svaku pohvalu svim zaslužnim s umaškog turnira. Da, u ovoj kategoriji Umag je prepoznatljiv, to budite sigurni."

Inače, u iznimno kvalitetnom finalu Sinner je došao do svog šestog naslova u karijeri, dok je Alcaraz ostao na pet. Sinner je postao i treći Talijan koji je pobijedio u Umagu, a Alcaraz je u svom 100 ATP nastupu ostao na 75 pobjeda, a 42 ove sezone čime se izjednačio na vrhu te ljestvice s Grkom Stefanosom Tsitsipasom, kojeg je danas preskočio na pojedinačnoj ATP ljestvici i zasjesti po prvi put u karijeri na četvrto mjesto.

Sinner je izgubio prvi set, gubio 0-1 u drugom, a potom je od preostalih 13 gemova dobio čak 12, a spasio je i svih devet lopti za obrat.

"Nekoliko godina nisam baš bio zadovoljan imenima na ATP-u u Umagu, ali ove godine, ovogodišnje izdanje bilo je fantastično. Alcaraz je izgubio dobiveni meč u finalu. Španjolac je riskirao, nije baš pametno igrao, na drugi servis četiri je puta lupio sa 300 i otišlo je to bilo out. Izgubio je 6 gemova zaredom, izgubio je tu i samopouzdanje. Jannik Sinner je dignuo svoju igru, nije griješio u tim trenucima. Dobro je servirao i nije prvi put da je Alcaraz izgubio od Sinnera".

Prekinuto talijansko prokletstvo

Pilić nam objašnjava kako je umaški teniski turnir, nakon Slavka Razbergera, prema njemu, bio pao. No, ovogodišnje izdanje ponudilo je svu tenisku čar.

"Talijani su konačno dobili svog pobjednika u Umagu", govori nam Šjor Niko...

Sinner se, tako, pridružio Fabiju Fogniniju (2016.) i Marcu Cecchinatu (2018.), a ujedno je razbio talijansko prokletstvo umaških finala u kojima su s druge strane bili Španjolci. Ono što 2003. nije uspjelo Filippu Volandriju protiv Carlosa Moye, 2010. Potitu Staraceu protiv Juana Carlosa Ferrera ni Fabiju Fogniniju 2013. protiv Tommyja Robreda, na impresivan je način učinio dečko iz južnog Tirola. Nisu samo Talijani u fokusu. Carlos Alcaraz, unatoč porazu, impresionira svojom igrom...

'Poredak ništa ne znači'

"Ništa ne znači poredak, da li je netko 4. ili 7. na svijetu. Ne osvaja turnir uvijek bolje plasirani, ragnirani. Alcaraz je pokazao svoj potencijal kad je dobio i Nadala i Đokovića u Barceloni i Madridu. Ljudi su uživaiu čitavom ovom turniru u Umagu, kao i finalu. Turnir u Umagu poseban je nekoć bio i za Novaka Đokovića. Nole je stasao kao igrač na mojoj Akademiji 5 godina, u Munchenu, kad sam ga ja vukao u Beogradu da dobije svoja prva 24 ATP poena. Novak je igrao Umag i volio je Umag. Publika u Umagu bila mu je vrlo blagonaklona, kad je predao meč protiv Wawrinke. Nije nakon prvog seta mogao disati, morao je napraviti dvije operacije nosa. Hoću kazati, jučer je finale bio dar za gledatelje."

'Goran se vezao za Umag'

I za kraj Nikola Pilić pričao nam je i o najvećem hrvatskom tenisaču Goranu Ivaniševiću, čije ime i nosi tenisko zdanje u Umagu:

"Slušajte, Goran se baš vezao za Umag. To je jedno veliko tenisko ime kojem su u Umagu dali i ime teniskom stadionu. Velika je to čast za Gorana. Jedno veliko ime kad se poveže s najvećim turnirom u hrvatskoj. To je prava stvar i on može pridonijeti popularizaciji tenisa kod nas", zaključio je Nikola Pilić.