LUDI ZA HRVATSKOM / Senzacionalni Talijan obožava Umag, a 19-godišnje čudo od tenisača i dalje želi dolaziti na naš kultni turnir: 'Volim ovdje igrati. Odlično je mjesto, odlični su ljudi, iako...'

U 20-godišnjem Janniku Sinneru, koji je igrajući briljantan tenis tijekom svih 145 minuta finala protiv branitelja naslova, 19-godišnjeg Carlosa Alcaraza, došao do pobjede 6-7 (5), 6-1, 6-1, umaški Croatia Open dobio je svog trećeg talijanskog i 26. različitog pobjednika. Sinner se pridružio Fabiju Fogniniju (2016.) i Marcu Cecchinatu (2018.), a ujedno je razbio talijansko prokletstvo umaških finala u kojima su s druge strane bili Španjolci. Ono što 2003. nije uspjelo Filippu Volandriju protiv Carlosa Moye, 2010. Potitu Staraceu protiv Juana Carlosa Ferrera ni Fabiju Fogniniju 2013. protiv Tommyja Robreda, na impresivan je način učinio dečko iz južnog Tirola. "Ovo je za mene bila teška godina, u nekim mečevima nisam imao sreće. Zato sam jako sretan da sam došao do ovog naslova u Umagu, mog prvog naslova na zemljanoj podlozi i prvog s mojim novim stručnim timom. Zato ovaj naslov posvećujem svim ljudima koji su uvijek uz mene", rekao je Sinner koji je postao treći najmlađi umaški pobjednik nakon Alcaraza (2021.) i Rusa Andreja Rubljova (2017.). No, kad je Carlos Alcaraz nanizao pet poena za vodstvo 5-1 u "tie-breaku" prvog seta, činilo se da će i ovaj španjolsko-talijanski obračun završiti loše za Talijana. Ipak, Sinner nije odustao. Vratio se do 5-6 i imao servis, ali je branitelj naslova odigrao sjajan poen na set-loptu i došao do velikog početnog kapitala. Kad je u drugom gemu drugog seta došao do prvih prilika za "break" u meču (0-40), činilo se da je Alcaraz pronašao bolno mjesto svog suparnika i da je Talijan na pragu "pucanja po šavovima". No, Sinner je mislio drugačije. Spasio je tih 0-40, a onda poništio još tri prednosti koje je imao Španjolac. Kad je Sinner izjednačio na 1-1, probudili su se i brojni talijanski navijači na tribinama stadiona "Goran Ivanišević", na kojem su i prolazi bili zakrčeni. Iako Alcaraz, a ni bilo tko drugi, u tom trenutku to nije mogao znati, te propuštene prilike bile su početak kraja njegovog pokušaja da se učlani u elitni klub višestrukih umaških pobjednika, u kojem su i dalje samo dvojica legendarnih tenisača - trostruki pobjednik Austrijanac Thomas Muster (1992., 1993., 1995.) i peterostruki osvajač i "umaški kralj", Španjolac Carlos Moya (1996., 2001. - 2003., 2007.). "Taj gem je bio ključan za meč. Imao sam prilike koje nisam iskoristio. Naravno, protiv igrača kao što je Jannik, teško je pobijediti, ako ne iskoristiš prilike. Nakon tog gema je i počeo bolje reternirati. Nisam mogao naći pravi servis. Počeo je i igrati bolje. Nisam našao način kako igrati protiv njega. Počeo sam puno promašivati, a nije mi bilo jasno zašto", rekao je Carlos Alcaraz. Konačan slom branitelja naslova dogodio se nakon što je u trećem gemu drugog seta propustio i devetu priliku za "break" u ovom meču. Sinner je u dvije srpanjske pobjede nad Alcarazom, onoj u osmini finala Wimbledona i u umaškom finalu, spasio svih 16 break-lopti s kojima je bio suočen. "Puno smo radili na servisu. Promijenili smo pokret. Nije samo pitanje servisa. Treba odigrati i udarce poslije toga. Promašio je i neke reterne. No, i ako izgubiš servis, moraš naći način kako se vratiti." Talijani su na ovogodišnjem umaškom turniru odnijeli sve trofeje. Bolelli i Fognini su čudesnim preokretom u subotnjem finalu parova došli do svog drugog umaškog naslova spasivši osam meč-lopti. "Bio sam u kući, koja je relativno daleko, ali sam čuo buku sa stadiona. Nisam vidio meč, ali su mi rekli da su gubili 0-6 u tie-breaku. Nevjerojatno. Već su puno puta pokazali da su odličan par. Oni su jedan od najboljih parova kad igraju svoj najbolji tenis", pohvalio je Sinner i iskusne sunarodnjake koji su u Umagu slavili i 2011., kad je Janniku bilo devet godina. Uvijek fokusiran na terenu, Sinner će se sada moći malo i opustiti, proslaviti naslov. Iako, mislima se već polako okrenuo svom sljedećem turniru, kanadskom Mastersu u Montrealu, do kojeg je ostalo tjedan dana. "Kad pobijediš u ovakvom meču, osvojiš turnir, onda se možeš malo opustiti. Volim raditi i stvari izvan tenisa. Volim brzinu pa ću malo uživati na jet-skiju. No, već ćemo u ponedjeljak popodne trenirati na tvrdoj podlozi. Montreal je blizu." Carlos Alcaraz je neposredno nakon meča djelovao prilično utučeno. Nakon što je u svojih prvih pet finala osvojio pet naslova, nakon poraza od Musettija u Hamburgu, izgubio je i drugi meč za trofej zaredom. Ni pred novinarima se nije mogao sjetiti nečeg pozitivnog iz ovogo umaškog tjedna. "Sad ne znam. Znat ću kad se malo smirim i razmislim o svemu. Sigurno ima nešto." Recimo, činjenica da je ulaskom u finale došao do četvrtog mjesta na svijetu. Ispred njega su ostali samo Danil Medvjedev, Alexander Zverev i Rafael Nadal. Složio se. "Biti četvrti na svijetu je sjajno postignuće. Ispred mene su sjajni igrači, Rafa, Zverev, Medvjedev. To su igrači koji se bore za Grand Slam naslove. To što sam odmah iza njih mi puno znači." To što nije obranio naslov možda bi mogao biti razlog da se vrati u Umag. Uostalom, i svojim je navijačima poručio - nadam se da se vidimo sljedeće godine. "Kao što sam rekao, volim ovdje igrati. Odlično je mjesto, odlični su ljudi, iako su više navijali za Jannika", rekao je 'Charlie' uz širok osmjeh. "Ako je termin dobar, vratit ću se. No, godina dana je dugo razdoblje. Bit ćemo pametniji kad budemo znali raspored za sljedeću godinu", rekao je Carlos Alcaraz. Otvorena vrata, što se tiče obrane umaškog naslova, ostavio je i Jannik Sinner. "Kad negdje osvojiš naslov, onda je to posebno mjesto. Vidjet ćemo. Ovo mi je prvi naslov na zemlji, sviđaju mi se uvjeti. Jedini je problem što je teško igrati ovdje i biti spreman za Kanadu. Volio bih se vratiti, ali moramo vidjeti." Repriza finala iz 2022. i za godinu dana? Tko to ne bi volio vidjeti? Alcaraz i Sinner su ispunili sva očekivanja. ATP Umag - finale Jannik Sinner (ITA/2) - Carlos Alcaraz (ŠPA/1) 6-7 (5), 6-1, 6-1