Ponovno se o njemu piše u kontekstu najboljeg hrvatskog tenisača. Prvi naš reket Marin Čilić (23. igrač svijeta) na Roland Garrosu podsjeća na dane kad je igrao najbolji tenis i sve nas je opet nekako zapalio, nagnuo da sanjamo o novom Grand Slam naslovu. Nevjerojatnim partijama 33-godišnji Međugorac stigao je do svog prvog polufinala na crvenoj pariškoj zemlji, a nakon četvrtfinalnog meča protiv Rusa Andreja Rubljova u kojem je prošao dalje u drami u pet setova, pitamo se je li to taj trenutak, ponavlja li se US Open i 2014.? Jer, Marin Čilić proživljava drugu mladost u Parizu...

'Ne znam jesam li ikad vidio Marina da ovako dobro igra na zemlji'

"Marin me baš oduševljava. Drago mi je zbog njega da igra ovako dobro. Iskreno, ne znam jesam li ga u životu vidio da ovako dobro igra na zemlji. To ne staje i imam osjećaj, ma vidim ga u finalu, ako Bog da", kazao nam je u uvodu hrvatski teniski reprezentativac, trenutno 4 igrač u parovima prema ATP ljestvici, sjajni Nikola Mektić. Ovaj 33-godišnji Zagrepčanin igra u paru s Matom Pavićem i njih dvoje čine najbolji teniski par na svijetu. Mekta nam se javio iz teretane...

"Kapa dolje Marinu za sve do sad u Parizu, tim više što posljednjih godina doživljava i kritike na svoj račun, pomalo i omalovažavanje njegove kvalitete. Drago mi je i zbog toga, jer ljudi zaboravljaju koliko je on rano, zapravo, i bio u TOP 10. Marin već igrački traje 10-15 godina. Traje dugo i večina tenisača, osim ove trojice iz njegove generacije, ili su pali igrački ili su se ostavili tenisa. Svi ovi Tsonge, Gasquei, Simoni, Verdasco, to su ljudi s kojim je on tu negdje stasao i ušao u TOP 10-TOP 20, a Marin još uvijek, evo vidimo i sami ovih dana, drži tu vrhunsku kvalitetu. Nevjerojatno mi je drago zbog njega. Lijepo bi bilo da uđe u finale, da može kazati kako je igrao sva četiri velika finala Grand Slamova u generaciji s Novakom, Federerom i Nadalom. To je jednostavno nevjerojatno".

Kojekakve priče prate Marina Čilića kroz njegovu karijeru, da nemaa mu*a i glavu u ključnim trenucima, jer je u prošlosti znao padati u mečevima protiv jakih suparnika, u važnim, prijelomnim trenucima na velikim turnirima (sjetimo se samo finala Wimbledona 2017. protiv Rogera Federera, doduše igrao je Marin tada ozlijeđen, ili bolje finala Davis Cupa protiv Argentine u Areni Zagreb 2016., kad je izgubio već skoro pa dobiveno protiv Juana Martina Del Potra, koji je igrao finale sa slomljenim prstom).

'Marin apsolutno ima m*da glavu'

Sjetimo se samo i meča Federera i Marina 2016., kad je bilo 3-2 za velikog Švicarca, kao i četvrtfinalnog sraza u Wimbledonu 2014. protiv Novaka, u kojem je vodio 2-1 u setovima, pa u sljedeća dva osvojio samo 4 gema. Isto tako, 2018. Marin je na Sjetimo se samo i meča Federera i Marina 2016., kad je bilo 3-2 za velikog Švicarca, kao i četvrtfinalnog sraza u Wimbledonu 2014. protiv Novaka, u kojem je vodio 2-1 u setovima, pa u sljedeća dva osvojio samo 4 gema. Isto tako, 2018. Marin je na Sjetimo se samo i meča Federera i Marina 2016., kad je bilo 3-2 za velikog Švicarca, kao i četvrtfinalnog sraza u Wimbledonu 2014. protiv Novaka, u kojem je vodio 2-1 u setovima, pa u sljedeća dva osvojio samo 4 gema. Isto tako, 2018. Marin je na Sjetimo se samo i meča Federera i Marina 2016., kad je bilo 3-2 za velikog Švicarca, kao i četvrtfinalnog sraza u Wimbledonu 2014. protiv Novaka, u kojem je vodio 2-1 u setovima, pa u sljedeća dva osvojio samo 4 gema. Isto tako, 2018. Marin je na ATP Mastersu 1000 u Parizu, u prvom setu poveo protiv Novaka, da bi u sljedeća dva osvojio samo pet gemova. Ima takvih slučajeva, da ih sad ne nabrajamo sve, bilo ih je u karijeri Međugorca.

Gledajući ukupni omjer između Novaka i Marina, Đoković je na 13 pobjeda, a Čilić na samo dvije. Upitali smo Nikolu Mektića, stoga, kako on komentira kojekakve priče da Marin Čilić nema m*da i glavu?

"Apsolutno ima i m*da i glavu. Netko tko je u karijeri ostvario takve uspjehe, takvo nešto se niti ne može izjaviti niti takvo što uopće može i stajati za Marina Čilića. Smatram i drago mi je da igra na taj način, hrabro i pametno, s jakom glavom, psihom, mentalnom snagom. Ne samo sad, nego i u posljedne vrijeme ga vidim da igra jako agresivno i mislim da je to njegov najbolji način i stil, pa makar u nekim mečevima i raspucao koju loptu i izgubio neki meč, ali na ovaj način na koji igra, on može dobiti svakog. Baš mi je drago da tako igra, ovo je taj turnir kad on osjeća tenis i s takvim načinom igre, Marin može osvojiti svaki turnir na svijetu. Drago mi je da ga vidim da igra na takav način. I meni se činilo da je neke mečeve prije odigravao dosta, neću reći pažljivo nego previše taktički. Pokušava igrati svoj agresivan tenis. Marin može igrati na taj način".

Marin Čilić za plasman u finale drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa igrat će protiv Norvežanina Caspera Ruuda. Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Juan Martin del Potro.

'Ako ponovi igru iz osmine finala i četvrtfinala, barem 80% od nje, mislim da će Ruuda'

Posljednje polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. kada je dogurao do finala Australian Opena. Čilić i Ruud su do sada igrali dva puta, a oba puta je slavio 23-godišnji Norvežanin - prošle godine u Torontu, a godinu ranije u Rimu.

Ovo je i najveći uspjeh Ruuda na Roland Garrosu, u dosadašnja četiri nastupa u Parizu nikada nije prošao dalje od trećeg kola. Bivšem najboljem junioru svijeta, a sada osmom tenisaču svijeta, to je i najveći uspjeh na svim Grand Slam turnirima.

"Vjerujem i moram reći da će Marin ovog puta dobiti. Ako ponovi igru iz osmine finala i četvrtfinala, barem 80% od nje, mislim da će dobiti. Ruud je mladi tenisač koji mislim da nikad nije igrao polufinale, nikad nije bio u ovoj situaciji. Iz njegove perspektive, on sigurno vidi dobru šansu za finale, ima dobar ždrijeb. Jer, Čilić je realno dobar ždrijeb za igrača koji je 8 na svijetu. Mislim da će Casper Ruud zato biti nervozniji. Čila, s druge strane, ima jako puno iskustva. Bio je već, nalazio se u ovakvim situacijama. Na neki način nema što izgubiti, jer je sad on underdog. Dao bi malo veću šansu Čiliću".

I Mektić je na Roland Garrosu proživio dramu u meču. U paru sa svojim teniskim partnerom u zločinu Mate Pavićem, zaustavljen je prošlu subotu u osmini finala Roland Garrosa nakon što je sa 6:7(5), 7:6(3), 7:6 (10) od njih bolja bila indijsko-nizozemska kombinacija Rohan Bopanna i Metwe Middelkoop.

'Bopanna i Middelkoop su tog dana odigrali nevjerojatno, bili su na vrhunskom, čudesnom levelu'

U meču koji je trajao nešto više od dva i pol sata, sva su tri seta odlučena kroz tie break. Ni u prvom setu ni u drugom setu ni jedan par nije izgubio svoj servis tako da su oba otišla u tie break, a prvog su dobili Mektić i Pavić, dok je drugi pripao Bopanni i Middelkoopu.

Treći set je dobro počeo za Nikolu i Matu, odmah na početku uzeli su dečki servis suparnicima i imali prednost do pred kraja seta kada su Indijac i Nizozemac vratili svoj servis i izjednačili na 5:5. Na kraju je i taj set otišao u tie break u kojem je naš par ima čak četiri meč loptu, no opet su bolji bili Bopanna i Middelkoop. Što se dogodilo?

"Ispali smo", kratko i u šali nam je rekao Nikola Mektić, pa detaljnije ušao u genezu u razloge poraza...

"Jednostavno, Bopanna i Middelkoop su tog dana odigrali nevjerojatno, bili su na vrhunskom, čudesnom levelu, nivou igre. Kad bi mi netko ponudio razinu, našu, koju ćemo mi pružiti, u svakom trenutku bi kazao da će to biti dosta za pobjedu protiv njih dvoje, da će naša predstava koju smo pokazali biti dovoljna. Odigrali su fenomenalno i na kraju nije bila. Servirali smo za meč, do tad nas nisu breaknuli, da bi došla ta meč lopta i onda dobijem tri winner returna na prvi servis zaredom. Jednostavno, odigrali su fenomenalno. Na papiru smo Mate i ja bili favoriti, ali pokazalo se da je papir samo papir, najbitnije je ono na terenu. Kod 9-6 u tie-breaku, isto smo dobili dva dobra servisa. Prvi servis sam odigrao i dobio strašan return nazad. Gledaš i ne vjeruješ, ali nemaš si što zamjeriti. Jer, odigrao si sve kako treba, ali tvoji suparnici su taj dan bili još bolji. Drago mi je zbog njih jer su mi dragi dečki. Ali, poraz je bio težak, zbog rezultata i svih šansi koje smo imali."

U 2021. gledali smo nevjerojatnu dominaciju hrvatskog dvojca, ali kako je 2021. godina prolazila, njihova snaga je kopnjela. Veliki broj turnira, treninga i putovanja ipak je ostavio traga na njima pa su se redali i neki neočekivani porazi, ali uzeli su osvojili Wimbledon i olimpijsko zlato. Mektić je još u mixu uzeo Australian Open. Tekuću godinu, doduše, Mektić i Pavić otvorili su porazom od Kyrgiosa i Kokkinakisa u drugom kolu Australian Opena. No, nije ih to poremetilo...

Uživa Nikola Mektić u vrhunskom tenisu

Nikola Mektić uživa u svom vrhunskom tenisu i ulogi koju zajedno s Matom Pavićem ima u parovima na svjetskoj razini...

"Ma jasno da uživam. Ne može se sve dobiti, pobijediti. Kad dođeš na ovu razinu, očekuješ od sebe najviše. Imali smo težak početak sezone u kojem smo se malo spustili na zemlju i shvatili neke stvari, da jednostavno neće biti tako lako kao prošle godine. Ali, shvatili smo da je to sve realno. Dobro radimo, dobro igramo, uzbuđen sam ovom sezonom".

A kako Nikola Mektić komentira činjenicu da je publika na Roland Garrosu bila protiv Novaka Đokovića i za Rafu Nadala, odnosno da je otvoreno navijala, aplaudirala i sprdala se kad bi Nole pogriješio ili izgubio poen? Nije prvi put da teniski ljubitelji na Zapadu navijaju protiv Novaka Đokovića, da pokazuju da su protiv najboljeg srpskog tenisača. Inače, Mektić i Pavić su u jako dobrim odnosima s Noletom i stali su uz njega kad se dogodio onaj skandal na Australian Openu. Stao je Nikola Mektić uz Noleta i ovog puta...

"To je sramotno. Mislim, da se razumijemo, nemam ništa protiv da je netko za Nadala više nego za Đokovića, ali jedan šampion poput Đokovića definitivno ne zaslužuje zvižduke. To je jedna totalno druga dimenzija. Znači, druga stvar je navijati za Nadala više nego za Noleta, ali sramotno za Francusku je da jedan tenisač poput Novaka Đokovića ulazi na teren i dobiva zvižduke. Jako ružno za vidjeti".

Istina o njemu i Dinamu

I za kraj, morali smo Nikolu Mektića upitati i za 23. naslov prvaka Dinama u HNL-u, odnosno kad će Hajduk biti prvak? Naime, njegova izjava u podcastu Wish&Go kako navija za Dinamo, ali kako bi volio da Hajduk konačno bude prvak, nakon toliko godina, odjeknula je u hrvatskim medijima.

"Stvarno bih volio doživjeti u svom životu da Hajduk jednom osvoji prvenstvo, jer će to biti jako smiješno", rekao je Mektić tada, pogledao Matu pa puknuo od smijeha...

"Zato navijam da hajdukovci osvoje. Ne znam koliko ću dugo živjeti", kazao je hrvatski tenisač koji nam objašnjava kako po pitanju Dinama i navijanja za njega, stvarno stoje stvari...

"Haha, a ne, ne odgovaram više na nikakva pitanja na tu temu, glupo mi je i ne da mi se više završavati na pojedinim portalima. Upravo zbog takvih razloga. No, čestitke Dinamu na tituli svakako. Čini mi se kako će sljedeća sezona HNL-a biti još zanimljivija".

Na našu konstataciju kako je veliki dinamovac, odmah nas ispravlja:

'To je više bila neka interna zezancija između mene i Mate koji je malo više u nogometu'

"Nisam, stvarno nisam. Upravo suprotno. Nisam veliki navijač Dinama, vatreni navijač. Navijam za Dinamo, naravno, jer sam rođen u Zagrebu, ali u medijima se stvorila fama, počelo se pisati kao da sam ja neki vatreni navijač Dinama. Ne bih volio da me se spominje više u kontekstu (pre)velikog navijača Plavih. Normalno da sam za Dinamo, čista logika, pa iz Zagreba sam, ali nije nogomet nešto što sad toliko pratim. Volim popratiti, volim znati, ali nisam istinski nogometni navijač. Glupo je ispalo da se sad toliko to stavlja u medije, to je više bila neka interna zezancija između mene i Mate koji je malo više u nogometu od mene, a počelo se pisati o meni u tom smjeru. Nemam problema s tim, OK sam ja sam sa sobom, ali malo glupo mi je sve to ispalo, da vam budem iskren. Nemam uopće poveznice.

Pratite Roland Garros na Eurosportu u sklopu PLAY Premiuma!