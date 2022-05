Eksplozija je došla tiho, ali tako je uvijek nekako najbolje, jer se eksplozija onda jače čuje i odjekne. Prvi put nakon četiri godine Marin Čilić (33) igrat će u četvrtfinalu jednog Grand Slam turnira. U Roland Garrosu je jučer na stadionu Philippe-Chatrier pomeo drugog igrača svijeta i drugog nositelja, Rusa Daniila Medvjedeva (6-2, 6-3, 6-2), te za sat i 45 minuta režirao dosad najveću senzaciju muškog dijela ovog slavnog francuskog turnira.

Protiv Rubljova za polufinale

Marin će, tako, u srijedu u četvrtfinalu igrati protiv sedmog tenisača Andreja Rubljova i bit će mu ovo povijesna prilika probiti se napokon do polufinala.

Inače, bio je to Marinov briljantan taktički meč protiv Medvjedeva, sigurno najbolji na pariškoj zemlji. Sve živo ispucano od strane Medvjedeva je hvatao, sjajno pokrivao mrežu i sve vraćao. A kada je napadao, pogađao je winnere. Bio je onaj dobri, stari Marin koji nam je nedostajao, koji može puno i daleko...

Premda je u Pariz stigao daleko od svojeg najboljeg izdanja, Čilić je samo dva dana prije početka turnira uvjeravao da može napraviti iznenađenje. Bálasz, Fuscovics i Simon imena su koja je Marin nanizao, na kojima je dizao svoj formu i gradio samopouzdanje, sve dok mu nije naletio Medvjedev kojeg je razvalio...

Sad nakon ovih rezultata, film nas nekako vraća u 2014. i US Open, rastu nam svima ambicije... Tada je Marin, naime, osvojio svoj prvi i posljednji Grand Slam naslov. New York je bio njegova sudbina. Je li to sad Pariz? Naime, ždrijeb na Roland Garrosu pomazio je Čilića i smjestio ga u donji dio, dok će u gornjem dijelu biti prava borba za plasman u polufinale. U prvom četvrtfinalu su Novak Đoković i Rafael Nadal, a u drugom mladi Carlos Alcaraz i Alexander Zverev.

Dvaput Marin zapinjao u četvrtfinalu Roland Garrosa

Dvaput do sada Marin je zapinjao u četvrtfinalu Roland Garrosa, 2017. godine koban je bio Stanislas Wawrinka, a godinu dana poslije prevelika prepreka Juan Martin Del Potro. Stoga, je li konačno stiglo vrijeme da zasja i na pariškoj zemlji, te konačno da probije taj zid? Ta i ostala pitanja postavili smo velikom Nikoli Piliću, legendarnom hrvatskom teniskom treneru, bardu bijelog sporta, nekadašnjem sjajnom igraču koji i u 83. diše i živi tenis. Slavni Hrvat koji je otkrio Novaka Đokovića javio nam se iz Opatije...

"Kod nas je u Opatiji momentalno sunce, ali kažu da će u Opatiji poslijepodne zviznuti kiša. Živim u Opatiji već osam godina, pa znam", kazao nam je Nikola Pilić (82) koji je 35 godina živio u Munchenu. Tu i tamo bi došao u svoj rodni Split gdje je imao kuću, koju je kasnije prodao Toniju Kukoču za njegove roditelje.

"Odavno sam ja stanovnik Opatije. Do Munchena je pet sati vožnje, imam tamo kćer i sina, pa mi odgovara tu biti. Upravo mi za par dana oni dolaze. Opatija je manja od Splita, ali stvarno bajna. Nije Franz Josef bio glup kad je tu počeo svoju obitelj zbog zdravlja dovoditi, nije to radio bez veze. Imate tu talasoterapiju koju koristi i moja supruga i izvanredno je nešto, apsolutno europski nivo. Norvežani i Austrijanci ovdje dolaze kao ludi. Opatija je mala, ali kvalitetna. Ima 40 hotela itd", objašnjava nam Šjor Niko s kojim nas razgovor odvodi na glavnu temu...

'Svaka mu čast za meč s Medvjedevim, ali...'

"Vi ste puno optimističniji na temu Marina Čilića nego ja, sad ću vam reći kako stvari stoje. Dakle, Marin je jučer odigrao izvanredan meč, te winnere koje je imao, svaka mu čast. Međutim, Medvjedev je doigrao jedan od svojih najgorih mečeva koje sam ja u životu vidio. Tako da je ta razlika bila velika. Praktički od prvog poena se vidjela razlika u igri, da Medvjedev nema tajminga, a da Marin igra izvrsno. Znate, kad igrate protiv drugog na svijetu i dobijete ga na Roland Garrosu, onda svaka čast", priča nam Nikola Pilić i nastavlja:

"No, sad ćemo vidjeti kako će reagirati u četvrtfinalu. Evo, i Stefanos Tsitsipas je izgubio od malog Holgera Rune. Slažem se kako je Marin ostvario veliku pobjedu i dobar plasman, ali nemojmo se zanositi previše. Do finala još ima. Izvanredno je bilo gledati Marina dosad, ali ne znamo hoće li i sljedeći svoj meč tako dobro odigrati. Naravno, to zavisi i o suparniku. Međutim, četvrtfinale je veliko, svaka čast. U njegovim godinama tako odigrati, ma kapa dolje".

Inače, Marin je nakon pobjede protiv Medvjedeva kazao kako se osjeća jako dobro, te kako je razgovarao sa svojim liječnikom koji mu je, kad je bio podvrgnut kompletnom liječničkom pregledu, kazao kako ima tijelo mladića od 25. godina, a ne od tenisača koji ima navršenih 33.

'Marin fizički dobro izgleda, u naletu je'

"Nemojte to reći mojoj supruzi, ali možda ću igrati još 10 godina", naglasio je Marin u šali.

No, Nikola Pilić ne slaže se s konstatacijom liječnika Marina Čilića...

"Taj doktor nema puno veze s tenisom, jer Marin ima izvanrednu ruku, ali nikad nije imao dobre noge. I kad je bio svjetski teniski broj 3. i 4., Ima odličan forhend i backhand, osjećaj za loptu, servis bi mogao biti i bolji, doduše. Međutim, on se drži i igra. Sad je pun samopouzdanja, fizički dobro izgleda. Vidjet ćemo što će se dogoditi u četvrtfinalu. No, nakon jedne tako uvjerljive pobjede protiv drugog na svijetu na jakom turniru, sigurno da te to napuni samopouzdanjem. Možemo reći kako ima dobru šansu, pogotovo jer nasuprot sebe u ždrijebu nema Nadala i Đokovića. Sad bar tako izgleda", rekao nam je Nikola Pilić i na našu konstataciju kako je Marin pomogao Novaku Đokoviću, istaknuo:

"Pazite, Zverev bi trebao dobiti Alcaraza, a ako izgubi, Novak ako dođe do polufinala i finala ostaje broj 1. Međutim, moram to reći, ali ova ideja od strane ATP-a što se tiče Wimbledona, da se ne boduju nastupi tenisača... Ti ljudi, govorim o igračima, imaju novaca koliko hoćete, njima je novac na drugom mjestu. Prestiž i renking su na prvom. Ta ideja ATP-a je, stoga, morbidna. Novak je prošle godine uzeo Wimbledon i sad, eto, dođeš na turnir i ne osvojiš ni boda. Pa, gdje to ima?! Ne znam, ali neki ljudi što vode sport stvarno ne razmišljaju dublje. Nemam riječi za to, vidjet ćemo hoće li tako do kraja ostati. Još je malo do Wimbledona".

Va banque tenis'

I za kraj, upitali smo Šjor Niku je li Marinu kroz karijeru nedostajala jača glava i veća mu*a, odnosno što mu je u karijeri nedostajalo za još koji Grand Slam u svojoj riznici? Iz razloga, što je znao imati pobjede protiv jakih imena skoro pa u svojim rukama, da bi se na kraju u takvim mečevima slomio i na kraju ih gubio. Novak Đoković i finale Wimbledona 2017., Juan Martin Del Potro u finalu Davis Cupa u Zagrebu itd.

"To su sve priče koje su glupe. Sad ću vam objasniti i kazati zašto su glupe. Da ste se vi kladili na Marina kad je došao u četvrtfinale US Opena 2014. i da ste kazali da će osvojiti turnir. ne izgubivši jedan set, napravili bi 50 milijuna dolara. On je dobio od četvrtfinala do finala sve dobio s 3-0. Uspoređivati, primjerice, Marina i Noleta je jako teško. Jer, Đoković ima, hajmo reći 100 pobjeda bar više od njega, ako uzmete samo rezultate zadnjih 15 godina. Ali, Marin je nepredvidiv, ima dobar potencijal. Kad igra dobro, može puno igrača dobiti. Međutim, ne bi ja kazao da on nema m*da", objašnjava nam Šjor Niko i nastavlja:

"On igra takav jedan va banque tenis, u kojem sve stavi na kocku, a to opet ide na njegove noge i vezano je za rad nogu. Noge su u njegovoj igru možda i ključne. On je igrao jedan od najboljih mečeva u svom životu protiv Novaka Đokovića u Wimbledonu, ovo što spominjete. Vodio je 2-1 u setovima, zakrvarilo se kod 2-1, 2-2, a onda mu je nestalo benzina. Onda je bilo 6-2 i 6-2 za Noleta. Zato kažem, Novak i Nadal mogu odigrati meč od 6 sati, što su nekoliko puta igrali u finalima."

'Uvijek je oscilirao u mečevima s najboljima'

I za kraj, Pilić nam je rekao:

"To su momci s kojima se ne može usporediti nitko. Ali da Marin nema mu*ea, ne bih rekao. Dobro ste vi kazali, ima trenutaka gdje dobije 6-1, ima u drugom 3-1 i onda stane, izgubi. Ali, to je njegov tenis, on igra va banque. Kod njega nema pimplanja. Kad ima dobar tajming kao što je jučer imao, onda mu ide. Ja sam s njim trenirao kad je imao 20. godina, s Gulbisom. Bili su iste kvalitete, isto godište, 88., znam Marina jako dobro. Uvijek je bilo da je oscilirao protiv onih najboljih tijekom meča s njima, ali Marinu kad ide dobro, opasan je za svakog. Pustimo sad Nadala i šanse na zemlji s njim, ima drugih 100 igrača. Marin može i vidjet ćemo ga sad na djelu".