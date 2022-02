U posljednja dva razgovora proslavljeni teniski trener Nikola Pilić (82) rekao nam je kako su zapadni mediji protiv Novaka Đokovića. Danas smo ga nazvali kako bi nam šjor Niko prokomentirao najnovija događanja glede Đokovića, pa smo ga pitali da nam malo pobliže objasni zašto misli da je Zapad protiv Noleta ili kako on govori, western stream media?

'Zapadnjaci bi htjeli imati svoj teniski broj jedan, ali...'

"Sad ću vam objasniti sve. Dakle, mislim da ti neki ljudi, ne svi, ne kažem, ali neki su protiv Novaka Đokovića ono kako se kaže, full, no ima i onih drugih. Jedan novinar u londonskom Timesu, nakon što je Novak dobio Nadala u Roland Garrosu, napisao je svojedobno bio jedan fantastičan članak i to je bio prvi članak u 3-4 godine, koji je inspirativno napisan na Zapadu o Novaku. Dakle, ima i takvih ljudi. Ali znate što, jedan dio američke javnosti i medija sto puta je jača nego bilo koji drugi medijsko-javni dio u nekoj drugoj zemlji. To je tako i možemo mi govoriti koliko hoćemo. Međutim, Amerikanci, Francuzi, Nijemci ili Englezi, znači tzv. Zapadnjaci, bi htjeli da njihovi budu broj jedan. Kad to ne mogu biti, onda pokušavaju naći nešto loše o Novaku. Nitko nije savršen, ni Novak nije savršen. Novak Đoković je 362 i tjedna na svjetskom broju jedan, znate vi što je to, koliko je to godina? Govorim ono što mislim, hoće li se netko složiti s tim ili ne, to je njihova stvar", govori nam Nikola Pilić i nastavlja:

"Ima veliko tenisko iskustvo, razumijem tenis u potpunosti, 20 godina sam igrao Wimbledon, a 19 godina sam na turniru imao nula šansi za osvajanje. Pet, deset ili petnaest igrača je bilo bolje od mene, 1967. sam trebao osvojiti Wimbledon. Zašto ga nisam osvojio? Najvjerojatnije zato što sam igrao s dva Australca. Bilo je ako dobijem Coopera, igram s Newcombeom. Ja sam jedini od četvorice koji nije imao dan odmora, a igrao sam 5 sati i 10 minuta na 35 stupnjeva toga dana u Wimbledonu. To nikad neću zaboraviti valjda, sve ću zaboraviti, samo to ne. Zato što Captain Gibson, koji je bio sudac iz Velike Britanije, odlučio meni ne dati dan odmora, aj vi zamislite. Izgubio sam od Newcombea, jasna stvar, možda bi izgubio i da sam bio odmorniji, ali evo, samo za informaciju, on je u Parizu od mene dobio samo pet gemova 25 dana prije toga. Događaju se stvari koje ljudi ne shvaćaju ako nisu doživjeli, a one se događaju. Što da vam kažem".

Šjor Niko nam se u potpunosti otvorio. Razgovor se u jednom trenutku pretvorilo u monolog...

'To je cijena koju Novak mora platiti'

"Još ću vam ovo kazati i onda više neću više o tome. River Opis Houston, vrlo konzervativan turnir. Jedan Arthur Ashe je prvi put na njemu mogao nastupiti 1971. Prije toga nije mogao igrati zato što je crnac. Igrao sam protiv Martin Maligena finale. Bilo je 5-4 u petom setu za mene i 30 oba, došao je jedan pljusak, orkanski koji je trajao tri dana, a ja sam u ponedjeljak morao biti u Jugoslaviji, jer smo u petak igrali Davis Cup. Dakle, imao sam 5-4, on je imao servis na 30 oba, sve Ok, ali on će na to ne, ne. pa smo napravili tako da oba budemo pobjednici. Sljedeće godine dođem ja na turnir, na mahagoniju zlatnim slovima piše ime pobjednika 1967. i Martinovo ime, dok moje ime uopće ne postoji. Čovjek u takvim situacijama treba biti psihički jak. Dobro da ste postavili to pitanje, jer masu ljudi ni ne zna ništa o tim stvarima. Upravo zato vam ponavljam: Nitko nije savršen. Jako bi dobro bilo da je Novak procijepljen, te da je nastupio na Australian Openu i uzeo 21. Grand Slam, a ne da mi u Times Magazinu, baš sam jučer dobio, piše kako je Rafael Nadal rekorder. Kažem si Ok, to je cijena koju Novak mora platiti i gotova stvar".

Nikola Pilić nam naglašava kako je odluka da se ne cijepi njegova stvar, možemo se ili ne moramo s tim slagati, ali to je Novakova odluka. Indian Wells i Miami bi on htio igrati, ali neće moći kako stoje stvari. Western stream media jedva čekaju da Novak ne nastupi. No, što će se dogoditi s Wimbledonom i Parizom, to se još ne zna. Mislim da svi pomalo popuštaju mjere, što će se dogoditi u narednim mjesecima, to ne znamo. Đoković ima svoj stav, ima volju odlučivanja, 80% ljudi se ne mora složiti s njim, ali ono što je sigurno da će mu to štetiti na rang listi. Koliko sam čuo, Tim Henman je kazao kako će Đoković možda igrati Wimbledon, kako postoji dobra šansa".

Nikola Pilić jako dobro poznaje Novaka, on je njegov teniski otac, otkrio ga je kad je Nole bio klinac...

'Godinama Novak ne dobiva ono što bi trebao dobiti'

"Čujemo se mi tu i tamo. Nisam ga sad htio zafrkavati nakon svih stvari koje su mu se dogodile. Nekoliko puta sam razgovarao s njegovim ocem. Pazite, kad se govori kako će Novak doživjeti debakl u karijeri zbog neprocijepljenosti, on je preveliki tenisač da bi se to dogodilo. U narednih stotinu godina će se pričati o njemu i njegovoj vladavini, tako dugoj i moćnoj na broju jedan. Godinama se još neće pojaviti netko poput Novaka, kao što se neće pojaviti niti netko poput Nadala, koji je 13 puta uzeo Roland Garros. Nije samo to... Naša država je inače dosta neobjektivna u bilo kojim situacijama. Godinama Novak ne dobiva ono što bi trebao dobiti. Ako si broj jedan, onda moraš dobiti pozornost kakva ti dolikuje. Nadal i Federer u posljednjih 5 godina uvijek više dobivaju nego Novak. Novak Đoković je teniski broj jedan u svijetu koji dolazi iz jedne male države, on je u zapadnom svijetu kamenčić u cipeli. Jednostavno, kao takav Novak bi trebao imati bolju pozornost i veće poštovanje".

Teško je Nikoli Piliću biti objektivan, ipak je Nole kod njega bio 5 godina na akademiji, kasnije ga je vodio u Davis Cup reprezentaciji Srbije i uzeo salataru 2010. Sam nam je to kazao u razgovoru, iako nam je nekoliko puta naglasio kako se trudi i pokušava biti samo i isključivo objektivan. Đoković je zahvalan na svemu što je Nikola Pilić za njega napravio u životu, jako ga cijeni zbog toga...

"Nadalu svaka čast što je uzeo Australian Open, nema diskusije, međutim želio bih da taj kolač koji dijele, da Novak ima isti dio", objašnjava nam šjor Niko i nastavlja.

'Western stream medya lažu i sad za Ukrajinu'

"Isto tako western stream medya lažu i sad za Ukrajinu. Pa, ako su potpisali sporazum u Minsku prije osam godina, zašto ga onda nisu proveli? Ne slažem se, da se razumijemo, s ovim što je Putin napravio jučer, ali ako već nešto potpišeš, onda se toga drži... Amerikanci i zapadni partneri su 1997. potpisali da neće ići dalje na Istok kao NATO, a nakon toga su 14 zemalja potpisali kao svoje nove članice. Ista stvar je u sportu. Znam da Novak koji je bio branitelj Australian Opena, igrao je meč do 2 sata i 40 minuta ujutro. I sad pazite, tog dana Australian Open njega stavi kao prvi meč, iako je on tražio da igra navečer drugi. Na kraju je igrao sat i 15 minuta i predao ga. To je bio branitelj Australian Opena i stvari koje mu se događaju. Ne želim ni milimetar uzeti Nadalu i Federeru, oni su fantastični, velikani tenisa, dobri ljudi i ono što su Novak, Rafa i Roger napravili u posljednjih 15 godina je čudo, to se ne bu ponovilo, kako to kažu naši Zagrepčani. Imam 60 godina iskustva u tenisu i itekako dobar kvocijent inteligencije, dobro vidim neke stvari. Žao mi je zbog toga svega", zaključio je Nikola Pilić.