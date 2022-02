Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković prekinuo je šutnju i u razgovoru za BBC jasno dao do znanja kako je spreman platiti cijenu toga što se ne želi cijepiti, pa makar to značilo da ne nastupi na Wimbledonu i Roland Garrosu. Time je ostao prvi svome, da se ne cijepi, iako on ne zabranjuje to nikome, već upravo suprotno. Poštuje svačiju odluku oko cijepljenja ili ne cijepljenja, ali isto tako želi da se poštuje i njegova odluka...

Cijena koju je Novak spreman platiti

"Da, to je cijena koju sam spreman platiti. Nikada nisam bio protiv cijepljenja, primio sam ih kao dijete, ali sam uvijek podržavao slobodu izbora što stavljate u svoje tijelo. Principi donošenja odluka o mom tijelu su važniji od bilo koje titule ili bilo čega drugog. Pokušavam biti u skladu sa svojim tijelom koliko je god to moguće", rekao je Đoković i nastavio:

'Razumijem posljedice svoje odluke'

"Ponavljam, nikad nisam bio protiv cijepljenja i nadam se da ćemo svi vrlo brzo vidjeti skori kraj ovog virusa. Trudim se držati um otvorenim jer se svi trudimo pronaći najbolje moguće rješenje. Nitko ne želi biti u ovoj situaciji u kojoj smo mi kolektivno već dvije godine. Dio sam globalnog sporta koji se igra svakog tjedna na različitim lokacijama. Razumijem posljedice svoje odluke. Jedna od posljedica je da ne idem u Australiju, bio sam spreman na to. Razumijem da danas ne biti cijepljen, znači da ne mogu putovati na većinu turnira".

Najnoviji istup Novaka Đokovića izazvao je reakcije teniskog svijeta. Neki su stali u obranu srpskog tenisača, dok neki govore kako on ovim riskira i zdravlje drugih ljudi.

Reakcije korisnika Twittera

"On je sinonim sebičnosti u ovoj situaciji. Da, svatko ima pravo na izbori, ali u teškim situacijama, alarmantnim vremenima, on je pokazao kako mari samo za sebe, ne i za svoje navijače koji ga podupiru, na kraju krajeva", napisao je jedan teniski pratitelj.

Drugi je istaknuo kako je Novak svakom dao, svakom daje pravo na izbor u ovoj situaciji i kako podupire svačiju odluku. Naravno, mogli bi ovako izdvajati komentare do sutra. Sukus Twittera je da je javnost podijeljena, da svaki korisnik ove društvene mreže ima neko svoje mišljenje.

Nole sam protiv svih

Istina je i ta da ima dosta onih koji kritiziraju Novaka Đokovića, ali isto tako ima i onih koji podupiru njegovu principijelnost i dosljednost u ovoj situaciji, pa makar sve izgubio. A ne zaboravimo, Novak ima 20. osvojenih Grand Slam naslova. Trenutno je broj 1, nije mogao nastupiti na Australian Openu i loviti svoj 10. naslov, time i svoj 21., koji je na kraju otišao u ruke rivalu Rafaelu Nadalu, koji sad ima 21. Grand Slam.

Komentari čitatelja Net.hr-a

I sad, što se u biti događa? Događa se to da je Novak u očima mnogih pravi sportski heroj, koji je u biti sam protiv svih. A ljudi vole one koji su sami i koji se kao takvi bore protiv svih. Za sebe! Upravo se nekako kod Hrvata očito stvorio efekt jedne sportske nacije koja poštuje uspjehe jednog takvog šampiona, koji, k tome, vodi neku svoju borbu u ovom ludilu koje vlada oko COVID-19, mjera, odnosno svega onog što otežava neki normalni život i čini ovu situaciju oko pandemije, koja je na svom zalasku, još i težom.

Stoga, malo smo pronjuškali po komentarima čitatelja Net.hr-a na ovu temu, te samo samo za vas izdvojili one najbolje komentare. Čisto da vidimo kako dišu naši vjerni čitatelji, kakav je puls korisnika društvenih mreža, teniskih pratitelja i svih onih koje ova tema zanima i koji ju prate.

Prema našem nekom dojmu, puno je onih koji Noletu daju podršku:

"Kad imaš obitelj, ljubav svoje žene i mir tom čovjeku nikad neće prijetiti kolaps. On će biti u kolapsu ako bude slušao moćnike ovog svijeta kojima ništa nije sveto, ni čovjek, ni obitelj, ništa. Nole ima sve".

"Ne volim Đokovića, ali što je tu sablasno ako se ni po koju cijenu ne želi cijepiti?"

"Bravo stari, kapa do poda, samo jako protiv fašista".

Čitatelji Net.hr-a uglavnom hvale Novakovu odluku, dosljednost i karakter

"Nebitno koje je nacionalnosti, ima svoj stav i svoje ja, za razliku od onih koji ga kritiziraju i vrijeđaju, takav čovjek može uspjeti u svakom poslu."

"Kad cjepivo počne djelovati, teško da će ga itko skinuti sa prvog mjesta idućih 10 godina".

"Svaka ti čast...ako si pametan nemoj se cijepiti...love imaš...pokazao si da si najbolji...samo jednom se živi".

"Bravo Nole. Kapa do poda."

"Svaka čast na dosljednosti, jednog dana trebao bi dobiti zadovoljštinu i odštetu na sudu".

"Bravo, to se zove čovjek s karakterom, na vrijeme je shvatio da ne postoji ništa važnije od zdravlja, ni novac ni karijera niti išta drugo".

"Svi mi normalni očekivali smo ovakav odgovor od Novak Đokovića jer nije prodana duša poput vas".

Ima i onih koji ga kritiziraju

No, ima i onih komentara koji ne idu u prilog Novakovoj odluci.

"Kad nestane love cijepiti ćeš triput tjedno?"

"Kakve veze tu ima ikakav karakter, njegov izbor hoće li se cijepiti ili ne, ali neka ne kuka onda što ne može igrati".

"Možemo li mi biti sigurni da se Đoković nije cijepio ?! Do sada je mnogo laži izrekao, tako i za cijepljenje. Naprosto ništa mu ne vjerujem, izgubiti će još puno toga, svi novci koje je zaradio neće mu vratiti ugled, jel' mu to trebalo?!"