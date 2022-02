Našao se najbolji tenisač svijeta Novak Đoković nedavno na entry listi za Masters u Indian Wellsu, iako nije procijepljen, a to je glavni razlog za nastup na ovom poznatom i jakom turniru. Odmah po objavi te informacije, javnost se zapitala: Što će se dogoditi u SAD-u, hoće li se dogoditi još jedan slučaj kao u Melbourneu i zašto je na listi, ako su mjere i pravila za nastup na turniru jasna?

'Žrtvovat ću trofeje ako treba'

Puno je pitanja oko Novaka Đokovića, a glavno je hoće li se cijepiti? Jasno je k'o dan da će prvi teniski reket svijeta morati biti procijepljen ako želi normalno igrati turnire, ali on to ne želi. Wimbledon, French Open i spomenuti Masters opasno mu vise, a time mu prijeti da padne u poretku najboljih tenisača svijeta i doživi potpuni debakl. Sve samo zato što se nikako ne želi cijepiti...

'Ne planiram se cijepiti'

Nole je dao ekskluzivni intervju za ugledni BBC u kojem je govorio o situaciji s cijepljenjem u kojoj se našao, o sagi nakon koje je deportiran iz Australije te na kraju poslao poruku kako se ne planira cijepiti ako će to biti uvjet, bez obzira na to što bi mu to značilo gubitak trofeja.

Đokovića je novinar pri početku intervjua pitao bi li bio spreman ustrajati u svom stavu o necijepljenju, čak i ako bi to značilo da ne može nastupati na Grand Slamovima, a tenisač je dao kratak i odlučan odgovor: "Da, to je cijena koju sam voljan platiti."

"Novak Đoković rekao je da bi radije propustio buduće teniske trofeje nego da bude prisiljen na cjepivo protiv Covida", navode Britanci.

"Podržavam podržava svakog pojedinca na vlastiti izbor i odlučivanje", naglasio je Novak Đoković.

Slučaj u Melbourneu

Dvadesetostruki osvajač Grand Slam turnira deportiran je iz Australije prošlog mjeseca nakon što mu je vlada zaredom ukinula vizu zbog statusa cjepiva.

Đoković, koji je svjetski tenisač broj jedan, rekao je da je dobio medicinsko izuzeće za ulazak u zemlju kako bi igrao na Australian Openu jer se nedavno oporavio od Covida-19.

Podsjetimo, Đoković je prošlog mjeseca deportiran iz Australije nakon sage koja je trajala više od deset dana. Sud je odlučio da ga ministar imigracija Alex Hawke ima pravo deportirati iz Australije, jer je Đoković zbog svojih stavova "opasan za javno zdravlje nacije".

'Nikad nisam bio protiv cijepljenja, cijepio sam se kao dječak, ali...'

Te navode Đoković je također kratko komentirao u intervjuu:

"Nikad nisam bio protiv cijepljenja, cijepio sam se kao dječak, ali sam uvijek podržavao slobodu na to da sami odlučujemo o tome što ćemo stavljati u naše tijelo".

Naravno, reakcije na njegov intervju su nekako oprečne. Jedni ga podržavaju, dok ga drugi kritiziraju. No, dojma smo kako je, barem na društvenim mrežama, a one su danas bilo javnosti, sve više onih koji situacija oko Novaka i (ne)cijepljenja, odnosno njegovo ustrajanje u tome, kome Đoković ide na živce...

Reakcije

"Ovo što on govori, da se neće cijepiti jer mora biti pažljiv s unosom bilo čega u tijelo, čista je ludost", napisao je jedan od teniskih obožavatelja na Twitteru.

"Žrtvovati trofeje je jedno, ali žrtvovati ljude je sasvim drugo".