Bio je to fantastičan meč dvojice teniskih velikana u kojem je pobjeda zasluženo pripala petom tenisaču prema ATP ljestvici. Rafael Nadal i Novak Đoković sinoć su teniskom svijetu na Roland Garrosu u četvrtfinalu pružili jedan epski meč koji je trajao 4 sata i 16 minuta igre, a u kojem je slavio Španjolac 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4).

Španjolcu je ovo bila 29. pobjeda u međusobnim susretima, Đoković ima jednu više, ali Nadal ima 11-7 prednost na Grand Slamovima. Također, Nadal je ostao u igri za 22. Grand Slam naslov, pri čemu čak 14. na poznatoj pariškoj "crvenoj zemlji", Novak je, podsjetimo, na 20 osvojenih Grand Slamova.

Nikola Pilić, teniski stručnjak i čovjek koga nazivaju teniskim ocem Novaka Đokovića, kazao nam je danas ujutro kako je Rafael Nadal zasluženo pobijedio...

"Treba Rafi Nadalu skinuti kapu. Iako, jasna stvar da sam ja navijao i želio da moj Novak pobijedi. Međutim, počeo je vrlo loše meč, izgubio odmah prvi servis glatko, a u prvom setu je Nadal radio što je htio. Uvijek ga je hvatao na krivoj nozi, Nole je loše servirao. Prvi set je donio apsolutnu dominaciju Španjolca", kazao nam je u uvodu Nikola Pilić i nastavio:

"Dogodilo se 3-0 i dva breaka Nadala. U tim trenucima sam si mislio 'što je ovo, pa ovo još nikad u životu nisam vidio?!' Nakon toga se Novak probudio i počeo igrati kao pravi svjetski šampion. Imao je 4-3, dvije lopte za 5-3, odigra divnih dva gema i nekako stvari dovede u normalu u drugom setu. I onda opet u trećem setu, Rafael Nadal počeo je igrati s inspiracijom, jako dobro. Mislim, čovjek je imao 65 winnera, to još nisam vidio, da je netko na zemlji napravio toliko winnera. Nadal je treći set odigrao kao prvi, Novak je nešto malo bolje igrao nego u prvom setu, ali nedovoljno za išta. I Nadal je taj treći set glatko dobio i poveo 2-1", izjavio je Nikola Pilić.

Onda je došao četvrti set...

"U njemu je Novak opet počeo igrati odlično, svjetski tenis. Imao je 5-2, a kod 5-4 imao je dvije set lopte. No, prvi servis mu uopće nije funkcionirao. Novak kad igra u svojoj poznatoj šestoj brzini, on je nezgodan za svakog. Tako je igrao do 5-2, da bi na 5-4 pomislio 'ajde, ako bude 2-2, postoji šansa da se izvučer, jer se milijun puta izvukao iz takvih situacija. I onda Novak nije pogodio niti jedan prvi servis, gem je trajao dugo i došlo se na 5-5, odnosno 6-6 i onda je Rafa odigrao izvanredan tie-break, puno bolje od Novaka. Iako je Nole došao sa 6-1 na 6-4. Sve u svemu, bio je to jedan izuzetno prestižni meč koji je Nadal dobio, zasluženo. Igrao je bolje nego Novak, koji je imao nekoliko faza dobre igre u ovom maratonskom meču. Nadal je tako slavio u vrlo važnom meču".

Novak Đoković je nakon poraza novinarima pričao i o Nadalovim ozljedama. Medije je zanimalo kako je za njega izgledao Nadal u fizičkom smislu – poslije svih priča i izveštaja o lošem stanju njegove ozljede.

"Nisam vidio nikakve probleme u njegovom kretanju vezane za neku ozljedu. Nije ovo prvi put da se Nadal na ovaj način podigne – tek nekoliko dana od ozljede, kada jedva hoda, a onda izađe na teren i bude 100% spreman. Napravio je to puno puta u karijeri i to me večeras uopće nije začudilo“, komentirao je Novak Đoković.

Iako se danima govorilo i pisalo o Nadalovoj ozbiljnoj ozljedi, nesnosnim bolovima koje trpi i njegovoj nemogućnosti da pruži svoj maksimum, u maratonskom meču protiv Novaka po njegovim kretnjama i udarcima lako se moglo zaključiti da je Španjolac sjajno fizički spreman i da nema nikakvih problema sa zdravljem. Zato i ne čudi što se kod velikog broja ljubitelja tenisa pojavila sumnja da je čitava priča o Nadalovim ozljedama dio jedne psihološke igre Rafe Nadala koju igra.

Mjesecima unazad Nadal se neprestano žalio na ozljede, tvrdio da zbog toga propušta turnire i nerijetko najavljivao da se bliži kraj njegove karijere. Međutim, što više kuka, to je sve brži na terenu. I prije Đokovića se puno pričalo o Nadalovoj kroničnoj ozljedi stopala, a opet se potenciraju ti problemi jer je Španjolac imao novi, krajnje zahtjevan ispit na terenu...

"Nadam se i vjerujem da će biti dobro. Ranije sam rekao, zbog toga je liječnik kraj mene cijelo vrijeme. Radi svoj posao i stvari koje mi pomažu. No, sada nije vrijeme pričati o tome“, kazao je Rafa Nadal.

Tako se po tko zna koji put u karijeri dogodilo čudo. Nadal je odjednom ozdravio i odigrao briljantno fizički zahtjevan meč.

"Ma to on radi već 15 godina, to su vam njegove fore koje on prodaje. Vidite i sami da je prilično praznovjeran. Milijardu stvari on napravi prije nego što servira. A ovo s njegovim fantomskim ozljedama... Pa, možete vidjeti da on ode u svlačionicu kao zbog ozljede, a onda se vrati kao trkači konj", objašnjava nam Šjor Niko o nastavlja:

"Malo me smeta što većina navijača na Roland Garrosu navija za Rafu Nadala, iako je to u redu, ajde, mogu to još nekako shvatiti. Međutim, ne možeš biti toliko lud i divlji da aplaudiraš u trenutku kad Novak pogriješi na jednoj laganoj lopti. To stvarno nije u redu. Radi se o svjetskim tenisačima koji su žarili i palili 15 godina, pa neka onda dobije bolji. Ovog puta je dobio Nadal i svaka mu čast na tome. Ali, što vi kažete, u Rimu ga je, kao, boljela noga, a sad odjednom trči više od 4 sata protiv jednog Novaka Đokovića k'o zec. Pa neka mi to netko objasni", govori nam Šjor Niko i zaključuje:

"To s publikom može smetati, istina da je Nole mentalno jak, da je izvukao brojne mečeve, da oduševljava 15 godina, da je bio 372 tjedna broj 1 i taj rekord će još sačekati na obaranje bar par tisuća godina. Ali, vjerujte mi na riječ kad kažem da nije zgodno vidjeti u Londonu, kad igra protiv Federera, kad napravi dvostruku grešku i kad mu tamo neki kreteni aplaudiraju zbog toga. To stvarno može čovjeka nervirati. Nije to u redu. Ako netko želi navijati za Nadala, to je u redu, ali nekorektno je navijati divljački", zaključio je Nikola Pilić.

