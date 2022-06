Španjolski tenisač Rafael Nadal plasirao se u polufinale Roland Garrosa nakon što je u sjajnom meču nakon četiri sata i 16 minuta borbe pobijedio Srbina Novaka Đokovića sa 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4).

Nadal je tako ostao u igri za 22. Grand Slam naslov pri čemu čak 14. na pariškoj "crvenoj zemlji". Španjolcu je ovo bila 29. pobjeda u međusobnim susretima, Đoković ima jednu više, ali Nadal ima 11-7 prednost na Grand Slamovima.

Bio je to fantastičan meč dvojice teniskih velikana u kojem je pobjeda zasluženo pripala petom tenisaču svijeta, ali pravo je pitanje koliko bi on uistinu trajao da je igra otišla u peti set i da Nadal nekim čudom nije izvukao taj preokret u četvrtom?

Tenisači su odigrali čak dva seta koja su išla preko sat vremena, a jedan je zamalo prekoračio to vrijeme. I Nadal i Đoković odigrali su par gemova koji su trajali više od deset minuta, ali su i suludo puno vremena trošili na pripremu za servis.

Odugovlačenje naljutilo McEnroea

Recimo, Nadal je čak dobio opomenu suca jer mu je sat za servis dolazio do nule, a isto se događalo i Đokoviću. Stručni komentator i legendarni tenisač slabijih živaca, John McEnroe tijekom prijenosa je nekoliko puta vapio da se meč barem malo ubrza.

McEnroe se čak upitao koji je smisao odbrojavanja vremena za servis, ako se to pravilo uopće ne provodi. "Trebao bi biti kažnjen. Ako misliš to napraviti, napravi, inače se nemoj niti truditi. Kao da se šališ sa svima. To je smiješno, opet gleda sat. Opet ide do granice", komentirao je nervozno McEnroe.

Sudac je tolerirao odugovlačenje i igru živaca, ali McEnroeu se to nije svidjelo. "Čekaj, zar nemaju 15 sekundi na drugom servisu ili deset sekundi?! Ma nemojte se niti truditi, uzmite si vremena koliko treba na drugom servisu... Pa koliko traje ovaj gem? Hoćemo li kući do pet ujutro? Isuse", žalio se McEnroe tijekom meča.

"Evo, sada se tek sudac javio. A Nadal ga ignorira", komentirao je još slavni Amerikanac.

