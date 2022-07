Zločesti dečko svjetskog tenisa Nick Kyrgios, jučer je u finalu Wimbledona protiv Novaka Đokovića opravdao taj svoj predznak i divljao usred najvećeg meča njegove karijere.

Međutim, takvo što se i očekivalo od njega. Nick galami, Nick psuje, Nick se obraća sucima, Nick se obraća igračima... Je li nešto ušlo u njega? Ponekad, nekako, baš tako izgleda...

Englezi secirali ispade iz meča uz prigodne izjave

"I osigurao je sve to svojim uobičajenim napadima bijesa, galamom i psovkama punim eksplozija - sve samo nekoliko metara od osmogodišnjeg princa Georgea", piše The Sun. Zanimljivo, ali uvijek duhoviti i sarkastični engleski novinari napisali su kako je Nick Kyrgios "kleo do trona" i kako je mladi princ George ostao zatečen, posebno nakon serije riječi sa j... Naravno da je Nickovo nenormalno ponekad ponašanje završilo na naslovnicama rubrika.

Kyrgios je, doduše, stigao do svog prvog Grand Slam finala, ali je ostao sanjati o tome što je moglo biti nakon što je uzeo prvi set protiv Novaka Đokovića. Srbin se vratio u meč i na kraju ga dobio sa 4-6 6-3 6-4 7-6 za tri sata i jednu minutu. No, o tenisu se sad toliko ne priča, jer engleske tabloide više zanima Kyrgiosovo ponašanje...

Englezi su prenijeli kronološki kako su se Kyrgiosovi ispadi redali, što je kojem prethodilo. I mi smo gledali meč, pa smo i sami vidjeli sve te situacije.

U prvom setu je sve, dakle, bilo pitomo i blago. Kyrgios je bio usredotočen i bio je u svom briljantnom najboljem tenisu. Jedva da je onaj zločesti Nick provirio dok je uzeo prvi rezultat 6-4 i bio je dva seta udaljen od slave. Drugi set donio je javljanje tog zločestog Nicka. U četvrtoj igri drugog seta Kyrgios je izgubio svoj servis i tada je došlo do prve trzavice...

Ali, kod 5-3 stvarno je nervozu izbacio iz sebe. Australac je bio poveo 0-40 na Đokovićev servis, s ciljem da se vrati i održi set u životu.

Ali, nakon što su bile propuštene dvije break lopte, zaurlao je: "Reci nešto," na klupi za igrače - očajnički želeći da se njegov fitness trener, obitelj, prijatelji i nova djevojka, zanosna crnka Costeen, malo više usredotoče na njega, a manje na... Ma, tko zna što...

Nije izdržao, počeo je bacati bombe

Četvrta break prilika došla je i prošla kako je netko viknuo tijekom servisa, a zatim je uslijedila prva bomba popodneva - točno ispred kraljevske lože. Nick Kyrgios nije izdržao, pojavio se onaj zločesti Nick s početka priče...

"Je li ovo dovoljno veliko za tebe?" vikao je prema loži u kojoj su sjedili njegovi, nakon što je Đoković izjednačio meč na 1-1. Tada je uglavnom dominirala ona riječ koja počinje na j....

Treći set donio je totalno preobraćenje donekle dobrog Nicka Kyrgiosa u zločestog Nicka Kyrgiosa. Tada se situacija počela mijenjati... Spomenuta riječ na j dobila je istinsko značenje. Samo je frcalo...

Počelo je pri rezultatu 1-1 dok je vrištao prema dijelu tribine gdje su sjedili njegovi, stvarno se zapalio kod rezultata 2-2.

Samo je frcalo

Kyrgios se približio kršenju vremena kada se sat za šut približio nuli prije nego što je promašio prvi servis - tada je jedna žena uzviknula prije njegova drugog servisa, a on je to opisao kao "je*enu šalu" u dometu budućeg kralja Engleske.

To mu je donijelo kršenje kodeksa zbog zvučne opscenosti i da bi utrljao sol na ranu, napravio je duplu pogrešku.

Dva velika servisa zatvorila su meč, on nije bio zadovoljan i jasno je dao do znanja sucu na stolici, zahtijevajući da se "pijana žena" izbaci.

Kad je sudac Renaud Lichtenstein kazao da ne može identificirati tko je to bio, Kyrgios mu je bez problema pomogao. Druknuo je, ali bez učinka...

“Ona tamo. Ona pijana u prvom redu. Ona koja izgleda kao da je popila oko 700 pića, brate, razgovara sa mnom u svakom trenutku. Pa, osjeti se do ovdje alkohol", galamio je Nick Kyrgios.

Kod 3-3, pao je na 15-30 na servisu, vikao je opet prema svojima na tribini: "Ne mogu ništa! Je li vas briga ili ne? Ne osjećam se kao da vas je uopće briga, skoncentrirajte se!"

Izgubio glavu

Ponovno se Kyrgios oporavio da izdrži, prije nego što je dodao, prokomentirao da ga svi čuju:

"Znaš li koliko je teško pobijediti tog tipa tri puta zaredom?"

Bekhend u mrežu donio je Đokoviću najvažniji break - Kyrgios je izgubio glavu, set i na kraju meč zahvaljujući ovom zamrzavanju mozga. Dok Đoković provodi promjenu strana pijući vodu i fokusirajući se na to kako će servirati set, Kyrgios provodi punih 60 sekundi uništavajući svoju pratnju na tribinama riječima za Bože sačuvaj... Sve se čulo i u prijenosu...

Vikao je: "Svaki put si opušten! Zašto? Reci nešto!"

"Zašto? Zašto? 40-0, 40-15, pa zašto..."

"Zašto šutiš – zašto ne kažeš nešto?! Zašto si tako opušten?

"40-0 i opusti se! Zašto dođeš do 40-15, dvojka i onda počneš. Završi meč!"

Đoković je uspio osvojiti treći set. Kyrgios je potom dugo, dugo mirno sjedio prije četvrtog seta, pri rezultatu 2-1 za Noleta, i trebalo mu je pet gemova kasnije do promjene igre kako bi još jednom na vidjelo izašao zločesti Nick...

"Zar još nismo naučili? Nismo? Ne?!"

Sudac bio na udaru, jednog ga i kaznio, samo jednom...

Ljutio se i na suca Lichtensteina, na njega je često vikao, obraćao mu se, jednom je i zaradio bio kaznu, čudo kako nije i drugu: "Ipak nije bilo dopušteno!"

Ali u igri 5-5, svladalo ga je nekoliko netočnih poziva na liniju i pobrinuo se da sudac na stolici bude dobro informiran o njegovoj potrebi da omjeri izazove - i doveo je u pitanje Francuzovu sposobnost ili spremnost da intervenira.

Bjesnio je:

"Samo se oslanjam na ono što ti nećeš vidjeti. Samo se oslanjam na izazove. Nalazim se u vrlo teškoj poziciji - nemate ovlasti, nemate povjerenja koje biste nadglasali. U nezgodnoj sam poziciji. Što se dogodi ako je taj forehand bio unutra? Nećeš odbaciti."

Kad je Kyrgios pao u tie-breaku, ponovno je tražio više doprinosa i ohrabrenja od svog tima za podršku.

"Nitko nije ništa rekao. Samo šutite svi. Kao da vas nema. Zašto se svi bojite?! Ne razumijem! Zašto ste ovdje, bilo tko od vas!"

Nakon meča, zločesti Nick se povukao, a nastupio je onaj dobri Nick Kyrgios...

'Malo sam se ljutio'

"Očito sam se malo ljutio jer sam gledao kako osvajaš ovaj turnir, postaješ teniski besmrtnik. Za mene je to bila samo prilika za koju ljudi rade cijeli život. Teško te je dobiti, ti se nešto poput Boga", kazao je Nick Kyrgios nakon meča i Novaku Đokoviću, između ostalog...

"Ne bih rekao da me ta žena koštala trofeja. Igrao sam ipak protiv jednog od najboljih na svijetu. I ne treba mi netko sad za plakanje. Ja sam više za to da se dobro provedem", zaključio je ludi Nick Kyrgios.