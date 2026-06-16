Teniski svijet u nevjerici: Serena i Venus opet zajedno na Wimbledonu!

Američke tenisačice sestre Serena i Venus Williams dobile su u utorak pozivnicu organizatora Grand Slam turnira u Wimbledonu da zajedno igraju u parovima.

Dvije sestre, koje su nastavile karijere nakon duge stanke - Venus (uskoro 46) u ljeto 2025. i Serena (44) početkom lipnja na Queen's Club Championshipsu - osvojile su 14 Grand Slam naslova u parovima. Zajedno su osvojile Wimbledon šest puta, posljednji put 2016. godine

Američka legenda Serena Williams vratit će se na Wimbledon nakon četverogodišnje pauze s wild-cardom za ženski par koji je u utorak dodijelio All England Club.

Osvajačica 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji vratila se ovog mjeseca na Queen's Club Championshipsu, igrajući u paru s Kanađankom Victorijom Mboko. Međutim Mboko je ozljedila koljeno zbog čega je odustala od nastupa u Wimbledonu. Serena Williams se priprema za Grand Slam igrajući u parovima u Berlinu ovog tjedna u partnerstvu s Karolinom Muchovom.

Serena Williams je osvojila sedam wimbledonskih naslova u pojedinačnoj konkurenciji i šest u parovima sa starijom sestrom Venus, s kojom će ponovno biti partnerica na ovogodišnjem izdanju turnira.

Njezin posljednji meč na Wimbledonu bio je 2022. godine kada joj je također bio potreban wild-card i tada je izgubila od Harmony Tan u prvom kolu.