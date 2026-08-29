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WINSTON-SALEM /

Mektić i Krajicek izborili finala prestižnog ATP turnira

Mektić i Krajicek izborili finala prestižnog ATP turnira
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Foto: Emilee Chinn/Getty images/Profimedia

U drugom polufinalu Austrijanac Miedler i Australac Polmans su izgubili 0-2 protiv Austrijanca Oberleitnera i Čeha Nouze.

29.8.2026.
9:05
Hina
Emilee Chinn/Getty images/Profimedia
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Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek igrat će u finalu ATP 250 turnira u Winston Salemu.

Četvrti nositelji Mektić i Krajicek u polufinalu su nadjačali prve nositelje, Francuze Thea Arribagea i Manuela Guinarda, s 4-6, 6-3, 10-3.

U prvom setu je francuskim tenisačima jedan break bio dovoljan za vodstvo u setovima. Mektić i Krajicek su uzvratili u drugoj dionici te su break napravili za vodstvo 3-1. Nakon toga je kiša prekinula polufinalni meč, a pri povratku su hrvatski i američki tenisač zaključili posao u drugom setu te izborili super tie-break i odluku o pobjednicima.

Uz jedan mini-break u tie-breaku odluke su Mektić i Krajicek poveli 3-0, a potom su kod 7-4 dobili dva poena u nizu na servis suparnika čime su osigurali proboj prema finalu.

U drugom polufinalu Austrijanac Miedler i Australac Polmans su izgubili 0-2 protiv Austrijanca Oberleitnera i Čeha Nouze.

Atp Winston SalemNikola MektićAustin Krajicek
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