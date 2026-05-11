Mektić pobijedio osvajače Umag Opena i pridružio se Paviću u drugom krugu

Hrvatski reprezentativac Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajicek plasirali su se u 2. kolo rimskog ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi.

Do plasmana u drugo kolo stigli su pobjedom protiv para sastavljenog od dvojice posljednjih osvajača umaškog Croatia Opena u pojedinačnoj konkurenciji, Argentinca Francisca Cerúndola i Talijana Luciana Darderija, rezultatom 7-6 (3), 6-2.

Ranije su plasman u 2. kolo izborili i drugi hrvatski reprezentativac Mate Pavić te Salvadorac Marcelo Arévalo. Oni su ostvarili pobjedu 6-4, 6-3 protiv Brazilca Marcela Mela i Nijemca Alexandera Zvereva.

Mektić i Krajicek u sljedećm kolu igraju protiv boljeg dvojca iz susreta Robert Cash i James Tracy protiv Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

