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BRAVO, PETRA /

Wimbledon je blizu, a naša je tenisačica ostvarila veliki uspjeh

Wimbledon je blizu, a naša je tenisačica ostvarila veliki uspjeh
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Foto: DAVID GRAY/AFP/Profimedia

U trećem međusobnom meču Marčinko je prvi put svladala McNally

25.6.2026.
21:00
Hina
DAVID GRAY/AFP/Profimedia
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Hrvatska tenisačica Petra Marčinko izborila je polufinale na travnatom WTA 250 turnira u Eastbourneu nakon četvrtfinalne pobjede 6-3, 4-6, 6-4 protiv Amerikanke Caty McNally.

Bio je to dvoboj 50. na svijetu McNally i 20-godišnje Hrvatice koja je jedno mjesto slabije plasirana, a trajao je dva sata i 15 minuta. Marčinko će u polufinalu igrati protiv Amerikanke Madison Keys, druge nositeljice u Eastbourneu. Keys je ovog četvrtka pobijedila sunarodnjakinju McCartney Kessler sa 6-3, 6-1.

U prvom setu hrvatskoj tenisačici je bio dovoljan jedan break, kojeg je napravila kod 2-1, za vodstvo od 1-0 u setovima.

Uvodni dio drugog seta pripao je Amerikanki. Dva puta je vodila s breakom prednosti, 2-0 i 3-1, ali u oba slučaja se Marčinko vraćala te je izjednačila na 3-3. Kod 4-4 je Marčinko propustila jednu break šansu, ali je zato McNally u idućem gemu, kod vodstva 5-4, napravila ona što hrvatska tenisačica nije uspjela čime je izjednačila na 1-1 u setovima.

Na samom startu trećeg seta Marčinko je odmah oduzela servis suparnici i povela 2-0. Sve do kraja je čuvala prednost jednog breaka premda je i kod 5-3 mogla završiti meč, ali nije iskoristila dvije meč-lopte na servis suparnice.

U trećem međusobnom meču Marčinko je prvi put svladala McNally.

U drugom će polufinalu igrati Jelena Ostapenko i Tatjana Maria. Latvijka Ostapenko je pobijedila tursku igračicu Zeynep Sonmez 6-3, 6-0, dok je iskusna Njemica Maria svladala Čehinju Terezu Valentovu sa 6-3, 7-5.

Petra MarčinkoWta Eastbourne
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