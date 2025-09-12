Hrvatska se već jednom vratila iz 0-2 na krilima Dodiga i Čilića: 'Moramo dobiti parove'

Hrvatska reprezentacija više nema pravo na poraz i u subotu će morati osvojiti sva tri boda da bi svladala Francusku i plasirala se na završnicu Davis Cupa.

Naime, nakon prvog dana susreta drugog kola kvalifikacija gosti u osječkom Gradskom vrtu vode 2-0 i treba im još jedan bod da se plasiraju u četvrtfinale.

Prvi bod Francuskoj donio je Corentin Moutet, svladavši Dinu Prižmića 6-4, 5-7, 6-1, a potom je Arthur Rinderknech sa 6-2, 6-4 bio bolji od Marina Čilića. U subotu program počinje u 13 sati dvobojem parova Mate Pavić, Nikola Mektić – Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert, a nakon toga slijede dva pojedinačna okršaja.

"Bio je jako dobar meč, a žao mi je što sam u trećem setu malo fizički pao i olako ga započeo. Ovakav igrač kao što je Moutet to iskoristi. Meni je to dobro iskustvo za budućnost i nadam se da ću u ovakvim mečevima pobjeđivati", rekao je Prižmić, a na pitanje kolika je razlika u odnosu na mečeve koje inače igra na Challengerima dodao je: "Razlika je svakako. Ovaj igrač ima više iskustva."

Dino je u prvom setu izgubio servis kod 4-4, a u drugom se meč pretvorio u pravi triler. Kod 3-3 je spasio tri break lopte, na 5-4 propustio 0-40 i još dvije prednosti, onda u sljedećem gemu spasio još četiri break lopte, a kod 6-5 najprije propustio 15-40, no iduću šansu pretvorio je u set. Međutim, u trećoj dionici je odmah izgubio servis i više se od toga nije oporavio.

"Rani break koji je Rinderknech napravio dao mu je više slobode u igri. On je servirao fantastično, nisam imao previše prilika iz reterna. Tražio sam svoje šanse do kraja, ali nisam pronašao put do pobjede. On posljednjih nekoliko mjeseci igra na visokoj razini. Ovdje mu je odgovarala podloga za prodorniji servis nego što je moj. Svaka mu čast, odigrao je fantastičan meč, a ja se trebam oporaviti i nadati se da ću imati bolju šansu, ako pobijedimo u parovima", rekao je Čilić.

Marin nije imao nijednu break loptu

Marin nije imao nijednu break loptu, a u prvom setu servis je izgubio već u trećem gemu, potom kod 2-4. U drugoj dionici Francuz je napravio break na samom početku i prednost zadržao do kraja.

"Dan nije bio pozitivan. Imali smo suparnike koji su bili ekstra raspoloženi u oba meča. Dino je odigrao odličan meč, više od tri sata maratonski meč. Marin je imao suparnika koji je odigrao na jako visokom nivou, tražio je sve načine, ali nije išlo", rekao je izbornik Ivan Dodig.

Na pitanje što se treba dogoditi da se 0-2 preokrene u 3-2, kao što je učinjeno prije devet godina u Portlandu, gdje su protagonisti uz Bornu Ćorića bili baš Dodig i Čilić, dodao je: "Pozitivno je da igramo pred domaćom publikom. Parovi će biti zahtjevni, ali to je prvi preduvjet da ostanemo konkurentni."

