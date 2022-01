Novak Đoković je u petak od australskog suda zatražio da blokira njegovu deportaciju uoči turnira Australian Open u Melbournu nakon što mu je vlada drugi put ukinula vizu pozivajući se na pravila o ulasku u zemlju zbog covida-19.

Odvjetnici prvog tenisača svijeta su ni tri sata nakon što je ministar za imigraciju Alex Hawke ponovo poništio vizu uložili zahtjev za zabranom deportacije. Hawke je iskoristio svoje diskrecijske ovlasti da ukine Đokovićevu vizu nakon što je sud poništio raniji opoziv i pustio ga iz imigracijskog pritvora u ponedjeljak.

Mora u pritvor

Rezultirala je njihova žalba odredbom da će se Novak saslušati u subotu ujutro (u petak oko 22 sata po našem vremenu) u imigracijskom uredu. Nakon toga slijedi saslušanje na Federalnom sudu u nedjelju. Đoković će morati i u pritvor, ali na tajnoj lokaciji, tako da se izbjegne medijski cirkus.

Donio je te odluke sudac Anthony Kelly, isti onaj sudac koji je i prvi put odobrio vizu Noletu, ali on mu neće suditi u ovom procesu žalbe.

Prema članku Zakona o migracijama u skladu s kojim je ministar iskoristio svoje ovlasti za ukidanje vize, Đoković tri godine neće moći osigurati vizu za dolazak u Australiju, osim u neupitnim okolnostima koje su važne za interes Australije.

Neugodan trenutak za vlasti

Iako se Đokovic javno usprotivio obaveznom cijepljenju protiv covida-19, općenito nije izražavao protivljenje cijepljenju, a njegovi odvjetnici su odluku Hawkea nazvali "očito iracionalnom".

Njegov pravni tim također ističe da je Hawke u svom obrazloženju naveo da bi ostanak Đokovića potaknuo otpore cijepljenju. U Australiji je cijepljeno više od 90 posto stanovništva, no silovito je zahvaćena valom omikrona. U posljednja dva tjedna zabilježeno je gotovo milijun slučajeva zaraze.

Kontroverza je pojačala globalnu raspravu o pravima necijepljenih i postala škakljivo političko pitanje za premijera Scotta Morrisona kojeg u svibnju očekuju izbori.

Kako je teklo saslušanje te događaji koji su mu prethodili, pročitajte u nastavku teksta:

13:10 - Gotovo je saslušanje. Sudac Kelly donio je odredbu da se obje strane dogovore o lokaciji na kojoj će Đoković biti u pritvoru. Ta bi lokacija trebala biti tajna, kako bi se izbjegao medijski cirkus.

12:55 - Novakovi odvjetnici moraju pronaći način na koji će Đoković odraditi taj imigracijski pritvor. Opet je prekinuto saslušanje. Također, sudac Kelly više nije na ovom slučaju, već će mu na Federalnom sudu netko drugi suditi.

12:45 - Sudac Kelly donio je odluku, Đoković mora ići u pritvor kod svog odvjetnika od kraja saslušanja koje počinje u subotu u 8 sati po australskom vremenu pa sve do 14 sati po australskom vremenu, kad će doći pred sud. Na njega će paziti policajci.

12:00 - Sud je prekinuo saslušanje zasad. Da zaključimo priču, Novak Đoković se očekuje večeras od 22 sata po našem vremenu pred predstavnicima australske vlasti. Od tog razgovora znat će se što mu slijedi. Dotad je on slobodan čovjek, neće morati u pritvor. Sudac će donijeti odluku što će biti s Đokovićem nakon saslušanja. Moguće je da će u pritvor, no to treba odrediti.

11:54 - Novakovi odvjetnici tražili su da on bude na slobodi sve dok sud ne donese odluku o njegovu statusu.

11:44 - Potvrđeno je i sad da Novak Đoković neće morati ići u pritvor. Kako je sad u Australiji noć, u subotu ujutro po australskom vremenu već će biti Đokovićevo saslušanje. Po našem vremenu, to bi trebalo krenuti večeras u 22 sata.

11:35 - Đokovićev odvjetnik Nicholas Wood rekao je da se ministar Hawke brine da se u Australiji ne bi razbuktalo antivaksersko raspoloženje, a to je itekako povezano s Đokovićem.

11:22 - Saslušanje Novaka Đokovića bit će u petak u 22 sata po našem vremenu.

11:20 - Đokovićevi odvjetnici naglašavaju koliko im je bitno vrijeme u ovom slučaju. Ne žele ni u kojem slučaju da se ova žalba prebaci na neki drugi sud, žele da se to riješi što prije je moguće jer Novak Đoković bi trebao nastupiti već u ponedjeljak navečer u meču protiv svog sunarodnjaka Miomira Kecmanovića.

11:15 - Sutra će Novak Đoković na razgovor, a nakon toga će se nastaviti postupak.

11:10 - Đokovićevi odvjetnici rekli su da će predati žalbu kroz sat vremena. Sudac Kelly predložio je kratku odgodu deportacije do subote u 16 sati po australskom vremenu, što je otprilike 4 sata ujutro po našem vremenu, u noći s petka na subotu.

10:51 - Krenulo je saslušanje federalnog suda u Melbourneu. Sudac Kelly presjeda, prisjetimo se, on je i prvi put odobrio vizu Novaku Đokoviću.

10:40 - Kroz par minuta slijedi saslušanje Novaka Đokovića na sudu. Kako je pravda brza kad imaš stotine milijuna dolara...

10:38 - Postoje četiri scenarija koja Đoković sad može proživjeti. Vrijeme nije na njegovoj strani.

10:26 - Australci su objavili što sad slijedi Novaku Đokoviću. U pritvor ipak neće ići.

10:21 - Kakve su šanse da Đoković i ovaj put odnese pobjedu pred istim sucem. Kellyja su u Srbiji nahvalili, no, hoće li i ovaj put biti heroj?

10:13 - Počeo je pravi rat na društvenim mrežama, slučaj Novaka Đokovića podijelio je svijet. Pročitajte više:

10:00 - Oglasio se australski premijer Scott Morrison koji je nakon Đokovićeve presude rekao:

"Obaviješten sam da je nakon pažljivog razmatranja odlučeno da se gospodinu Đokoviću poništi viza zbog medicinskih i drugih osnova, odnosno zbog javnog interesa. Ova pandemija je bila veoma teška za svakog građanina Australije, ali smo, držeći se zajedno, uspjeli spasiti živote. Zajedno smo uspjeli doći do toga da imamo jaku ekonomiju, visok broj cijepljenih i mali broj preminulih od koronavirusa.

Australci su napravili mnogo žrtvi zbog pandemije i imaju pravo očekivati da se to štiti. Zato je i ministar i otkazao vizu Đokoviću. Naša politika o ulasku u zemlju nas je sačuvala tijekom pandemije."

9:26 - Aktualan je postao komentar hrvatske novinarke koji neće naići na simpatije u Srbiji. Pročitajte više:

9:00 - Evo i reakcija srpskih medija na ovu odluku:

08.49 - "Ako ministar ukine Đokovićevu vizu, a on se na takvu odluku žali, to ministru otvara opciju da ga se iz 'pritvora' pusti pomoćnom ili premosnom vizom dok traje žalbeni postupak. On bi mogao trajati dovoljno dugo da se Đoković natječe na Australian Openu", stoji u stranim izvještajima.

Nakon što je objasnio kako bi Đoković mogao igrati na Australian Openu čak i nakon što mu vlasti oduzmu vizu, Rizvi navodi i da australska vlada strahuje od Đokovićeve žalbe i njegove nove sudske pobjede nad njom.

"Mislim da je vlada posebno zabrinuta da će se gospodin Đoković žaliti i vratiti se na sud, a prilično je moguće da bi vlada onda opet tamo mogla izgubiti."

8.47 - Odvjetnici Novaka Đokovića pripremaju žalbu, postoji nada, ali tanka, da ipak nastupi na turniru.

8.45 - Podsjećamo, po slijetanju u Australiju zadržale su ga federalne vlasti. Uslijedilo je saslušanje, na kojem mu je sudac Anthony Kelly odobrio vizu. Ipak, Australija je imala još jednu polugu odlučivanja, a ministar imigracije ju je odlučio iskoristiti.

8.40 - Ugledni engleski BBC javlja kako je Australija drugi put zaredom ukinula vizu teniskoj zvijezdi Novaku Đokoviću zbog njegova prava da ostane u zemlji necijepljen. Odluka ministra imigracije Alexa Hawkea znači da se Đoković sada suočava s deportacijom.

Međutim, 34-godišnji Srbin još uvijek može pokrenuti još jedan pravni izazov da ostane u zemlji...

Prvi muški tenisač trebao je igrati na Australian Openu koji počinje u ponedjeljak.

"Danas sam iskoristio svoju ovlast… da ukinem vizu koju posjeduje gospodin Novak Đoković iz razloga zdravlja i dobrog reda, na temelju toga da je to u javnom interesu", rekao je ministar u priopćenju.

Taj potez također znači da će se Đokoviću vjerojatno suočiti s trogodišnjom zabranom dobivanja nove australske vize.

8.38 - Odvjetnici Novaka Đokovića pripremaju žalbu.

8.30 - Pratimo sve reakcije i društvene mreže. Kako pratimo, već sad status Novaka neki dižu u nebesa i uspoređuju ga s velikim Muhammadom Alijem.

7.56 - Novaku Đokoviću odbijena viza. Prema informacijama koje posjeduje ugledni australski list "The Age", ministar imigracije Alex Hawke otkazao je vizu Novaku Đokoviću. Time je povukao taj (ne)očekivani potez četvrti dan nakon sudske odluke, koja je išla u Novakovu korist. Više o tome čitajte - OVDJE.

Službeno priopćenje australskog ministra imigracije prenosimo u cijelosti:

"Danas sam iskoristio svoju ovlast prema članku 133C(3) Zakona o migracijama da poništim vizu koju posjeduje Novak Đoković iz razloga zdravlja i dobrog reda, na temelju toga da je takva odluka bila od javnog interesa. Ova odluka uslijedila je nakon naloga Federalnog okružnog i obiteljskog suda od 10. siječnja 2022., poništavajući prethodnu odluku o poništenju iz razloga pravičnosti postupka. Prilikom donošenja ove odluke, pažljivo sam razmotrio informacije koje su mi dali Ministarstvo unutarnjih poslova, australske granične snage i gospodin Đoković."

Saga Novaka Đokovića u Melbourneu se nastavlja. Deveti je dan drame hoće li ili neće deportirati Novaka Đokovića izvan zemlje, hoće li nastupiti na turniru na kojem ga je ždrijeb u 1. kolu spojio protiv svog sunarodnjaka Miomira Kecmanovića. Nole na turniru brani naslov, koji je osvajao čak devet puta. Također, lovi svoj 21. Grand Slam, čime bi zasjeo na prvo mjesto s najviše osvojenih Grand Slamova ikad. Podsjetimo, Nadal i Federer ih imaju isto po 20 osvojenih. No, sport su zasjenile neke druge stvari... Po svemu sudeći ministar za imigracije Alex Hawke ni danas neće donijeti odluku o deportaciji Novaka Đokovića.

U Melbourneu je prošlo 17 sati, pa i novinari u Australiji koji pomno prate ovaj slučaj sumnjaju da će se išta dogoditi do kraja dana, ali ipak vrijedi pričekati. Također, ima zanimljivosti i (ne)objašnjivih situacija, neke stvari nisu jasne i kao da će se nešto dogoditi...

Status nepromijenjen

The Sydney Morning Herald javlja kako je status Novaka Đokovića za sada nepromijenjen i još uvijek se ne zna hoće li ili neće biti deportiran. Također, pojavila se informacija web izdanja spomenutog dnevnog lista kako je Đokovićevo ime nestalo s popisa treninga. No, ugledni njemački Spiegel Sport prenosi kako četiri dana nakon sudskog uspjeha Novak Đoković još uvijek čeka odluku o vizi za Australiju i priliku za obranu naslova na Australian Openu i trenira...

"Čak ni u petak poslijepodne po lokalnom vremenu u Melbourneu ministar imigracije Alex Hawke još nije dao nikakav signal hoće li iskoristiti svoje osobno pravo da poništi vizu 34-godišnjem Srbinu jer nije cijepljen protiv koronavirusa. U međuvremenu, broj jedan na svjetskoj ljestvici trenirao je rano tijekom dana umjesto poslijepodne kako je prvobitno planirano", stoji u prenošenju njemačkog medija.

Čeka se odluka Hawkea

Inače, ministar integracija Alex Hawke može Noletu oduzeti trajno vizu, jer ima tu moć. Australski premijer Scott Morrison održao je konferenciju za medije na kojoj mu je bilo postavljeno pitanje o Đokovićevu statusu, ali on nije na njega dao konkretan odgovor, već je poručio da o svemu odlučuje ministar imigracija Alex Hawke.

Australski stručnjak za migracijska pitanja Abul Rizvi u četvrtak je za BBC komentirao situaciju sa Đokovićem.

"Da ste me pitali prije 36 sati što će ministar za imigraciju napraviti u vezi Novaka, rekao bih da bi mu odobrio ostanak u Australiji. Ali kako su se jučer pojavile nove informacije povezane s tim slučajem, čini mi se da bi ministar mogao osporiti Đokovićevu vizu na osnovi procjene karaktera. To je vrlo, vrlo rijetka praksa i problem s njom je taj što je potrebno definirati koji parametri u procjeni karaktera su oni koje treba analizirati", rekao je na početku Rizivi.

'Đoković može ponovno završiti u pritvoru i to tijekom Australian Opena'

Inače, Novak je protekle noći po hrvatskom vremenu imao trening u Melbourne Parku.

"Ono što je u praksi češće je da se uzme u obzir eventualno krivokletstvo podataka koji su dostavljeni u prijavi za vizu, no ne znamo razmatra li se ta opcija u ovom trenutku. Đoković može ponovno završiti u pritvoru i to tijekom trajanja Australian Opena ako mu ministar odluči ukinuti vizu", zaključio je Rizivi.

Odluke oko Novaka Đokovića još uvijek nema. Inače, jučer se dogodila zanimljiva situacija. Dok svi čekaju što će se sljedeće dogoditi, njemački "Bild" otkrio je detalje sa treninga, tvrdeći da je najbolji tenisač svijeta poslije samo pola sata otišao s terena...

Prekinuo trening nakon što je vidio poruku na mobitelu

Đoković je prekinuo trening poslije samo 30 minuta, kada mu je njegov kondicijski trener Marko Paniki prišao s telefonom u ruci i navodno pokazao jednu poruku.

Malo kasnije, spakirao je svoje stvari i otišao, iako je zakazao teren na dva sata, pa su se odmah pojavile brojne spekulacije i nagađanja o čemu se zapravo radi, prenose strani mediji.

Australian Open pratite na Eurosportu u sklopu PLAY Premium paketa.