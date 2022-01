Ministar za imigraciju Alex Hawke odbio je Novaku Đokoviću vizu. Kako prenose australski novinari, viza mu je odbijena u interesu zdravlja i javnog interesa. Branitelj naslova na Australian Openu tako će vjerojatno propustiti prvi Grand Slam sezone, iako sada slijedi žalba na ovu odluku ministra.

Nakon te odluke u fokusu je komentar HRT-ove novinarke Mirne Zidarić o Novaku Đokoviću. Doduše, ona je taj svoj komentar objavila prije tri dana, ali je itekako aktualan danas.

'Neuspjeli pokušaj'

"Već se gotovo zaboravilo na zloglasni Adria tour koji se, sigurno u dobroj namjeri, ali potpuno pogrešno organizirao u Beogradu i Zadru na inicijativu tenisača koji je smatrao da u tom trenutku zna bolje i više od onih kojima je epidemiologija struka i koji su smatrali da se životi spašavaju sprječavanjem velikih okupljanja pa tako i teniskih turnira diljem svijeta.

Mnogi su mu i tada bezrezervno vjerovali smatrajući da možda zbog globalne popularnosti ima pristup informacijama koje nisu svima dostupne, a samim time i širu sliku, no pogriješili smo.

Nije se tada testiralo Grigora Dimitrova koji je stigao iz zarazom gorućeg SAD-a, kao ni ostale sudionike već su se razmjenjivali srdačni zagrljaji i rukovanja, ne mareći za savjete stručnjaka. Zaraza je buknula, turnir je naprasno prekinut.

Taj neuspjeli pokušaj da se epidemiolozima i ostatku svijeta dokaže da su u krivu, srećom nije rezultirao fatalnim ishodima, barem koliko je javnosti poznato, no bila je to prigoda da svi naučimo lekciju i da poštujemo riječ stručnjaka, kao kad im se primjerice obraćamo ako dođe do rupture prednjeg križnog ligamenta, zastoja srca, zatajenja bubrega ili pak ako sjednete u zrakoplov pa ne propitujete stručnost pilota, već mu se potpuno i u dobroj vjeri predajete jer je stručan u onome što radi", kazala je Mirna Zidarić.

