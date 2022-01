MANEVAR ĐOKOVIĆEVOG TIMA / Primjećujete li detalj na Novakovom licu? On puno toga govori

Deveti je dan sage Novaka Đokovića u Melbourneu. Hoće li ili neće biti deportiran, trenira li ili ne, što će na kraju krajeva odlučiti ministar imigracija Alex Hawke o njegovoj vizi i nastupu na turniru, na kraju krajeva. Nole je ovaj prvi Grand Slam sezone osvajao 9 puta, sad ima priliku uzeti i desetu titulu, rekordnu 21 kad su u pitanju osvojeni Grand Slamovi... Novak Đoković i njegov tim promijenili su noćas po hrvatskom vremenu plan treninga, pa je trenirao rano tijekom dana umjesto poslijepodne kako je prvobitno planirano, kako prenosi Spiegel. To je itekako zbunilo medije, koji su prvotno bili prenijeli kako je Novakovo ime fantomski nestalo s najavljene trening liste. Status Novaka Đokovića u Melbourneu je još uvijek nepromijenjen. U Melbourneu je prošlo 17 sati, pa i novinari u Australiji koji pomno prate ovaj slučaj sumnjaju da će se išta dogoditi do kraja dana. Za sad je još uvijek Nole u igri, nije mu oduzeta viza, trenira i iščekuje meč 1. kola protiv sunarodnjaka Miomira Kecmanovića. Novak Đoković je za vrijeme treninga bio maksimalno ozbiljan i fokusiran. Baš se moglo osjetiti kako je nešto drugačije i zraku, kako se ne radi o normalnim okolnostima. One to, naravno, i nisu.