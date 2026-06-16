Rani kraj u Londonu: Čilić ispustio prilike i ispao od Humberta

Hrvatski tenisač Marin Čilić svoj je nastup na ovogodišnjem izdanju ATP turnira u londonskom Queen's Clubu okončao već u 1. kolu, bolji od njega bio je Francuz Ugo Humbert sa 7-5, 6-3 nakon sat i 21 minute igre.

Čilić, koji je u Queen'su osvojio dva od svojih 21 ATP naslova, 2012. i 2018. godine, te još dva puta (2013. i 2017.) igrao finale, nije iskoristio svoj bolji ulazak u dvoboj da bi skupo platio veliki pad u igri krajem prvog i početkom drugog seta.

U trećem gemu prvog seta Čilić je stigao do prve "break-lopte" u susretu, ali promašio je "passing" da bi kod rezultata 3-3 propistio još dvije vezane "break-lopte". Potom se Humbert ustabilio na svom početnom udarcu dok je Čilić u najgorem trenutku upao u krizu.

Kada je kod rezultata 5-6 u prvoj dionici servirao za ulazak u "tie-break" Čilić je odigrao izuzetno loš gem i praktički poklonio Humbertu set da bi početkom drugog seta još jednom pokleknuo na svom početnom udarcu, a taj zaostatak nije uspio nadoknaditi do kraja dvoboja.