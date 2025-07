Održan ždrijeb u Umagu, poznato je protiv koga će igrati naši tenisači

U Umagu je održan ždrijeb ATP turnira Plava Laguna Croatia Open te su suparnike na startu saznala trojica hrvatskih tenisača koji su redom dobili pozivnice organizatora.

U prvom kolu će 19-godišnji Dino Prižmić, 157. tenisač na svijetu, igrati protiv tri godine starijeg Danca Elmera Mollera koji je trenutačno na 102. mjestu ATP ljestvice.

Matej Dodig, 246. igrač na svijetu, za suparnika je dobio talijanskog tenisača Francesca Passara, koji je 131. na svjetskoj ljestvici, dok će put do drugog kola 21-godišnji Mili Poljičak, 274. na ATP ljestvici, tražiti preko Nizozemca Jespera de Jonga koji je 106. na svijetu. Ovog tjedna De Jong s uspjehom nastupa na turniru u švedskom Bastadu gdje je izborio prolaz u polufinale.

Prvi nositelj umaškog turnira je Argentinac Francisco Cerundolo koji je slobodan u prvom kolu te će u drugom igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Francuz Herbert i Španjolac Taberner. Drugi nositelj Talijan Luciano Darderi u drugom kolu čeka boljeg iz meča u kojem se sastaju Tseng iz Tajvana i tenisač iz kvalifikacija.

