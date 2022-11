Hrvatska nogometna reprezentacija u Katar dolazi kao aktualni viceprvak svijeta, ali o njoj se ne govori niti se Vatreni smatraju momčadima koji su u tom uskom krugu favorita za naslov prvaka.

'Hrvatska se poboljšala u odnosu na Rusiju'

Hrvatska je u tim razgovorima "momčad koja prolazi ispod radara, a mnogo se poboljšala u odnosu na Svjetsko prvenstvo u Rusiji", ističe Transfermarkt u analizi hrvatske reprezentacije u samom u uvodu teksta.

"Doista, prije četiri godine momčad Zlatka Dalića zaprepastila je svijet kada je stigla u Rusiju kao relativni autsajder i nastavila nizati pobjede protiv Nigerije, Argentine i Islanda u skupini D, prije nego što je pobijedila Dansku i samu zemlju domaćina. - uzastopnim izvođenjem jedanaesteraca. Zatim, da bi drama bila još veća, Luka Modrić & Co. borili su se protiv impresivne Engleske kako bi osigurali mjesto u finalu Svjetskog prvenstva protiv Francuske.

Krama i ekipa vjeruju

No, sudbina na SP-u napustila je ovu malu naciju kada su stigli na stadion Lužnjiki, kada je Mario Mandžukić zabio autogol u 18. minuti i unatoč izjednačujućem pogotku Ivana Perišića i kasnom golu spasa spomenutog napadača, Kylian Mbappé & Co doveli su do uvjerljive pobjede 4-2 i osvojili najveću nagradu koju nogomet može ponuditi", navodi Transfermarkt.

Unatoč tome, Andrej Kramarić vjeruje da njegova momčad može ponovno poremetiti planove konkurenciji u Kataru.

"Igrali smo stvarno sjajan nogomet zadnjih mjeseci i stigli do Final Foura Lige nacija", rekao je Kramarić na konferenciji za novinare.

"Moram biti iskren, imamo sjajnu momčad s mladim i iskusnim igračima."

Na pitanje može li njegova momčad parirati njihovom nizu iz Rusije, Kramarić je rekao:

“Igrati finale 2018. još uvijek je nerealno i bilo je to nešto nevjerojatno i posebno i teško za opisati. Bili bismo sretni ako možemo ponoviti ovo postignuće.”

Lovren van, Gvardiol ulazi - Je li Hrvatska bolja nego prije četiri godine?

Iako se ovo u početku može činiti kao pusta želja, brzi pogled na hrvatsku momčad 2018. i kako izgleda danas sugerira da Kramarić ima solidne osnove za optimizam. "I dok je Dalićeva momčad deseta na ljestvici natjecanja po ukupnoj vrijednosti momčadi, nedvojbeno je jača od momčadi koja je stigla do finala prije četiri godine i novo finale nikog ne bi trebalo začuditi, ako bi došlo do njega", spominje se na Transfermarktu.

"Da bismo ovo razmotrili, trebamo samo pogledati početnih 11 koji su se suočili s Francuskom tog kobnog dana. Iako je bilo pravih zvijezda u Modriću, Ivanu Rakitiću i Mandžukiću, Hrvatska je također imala niz igrača koji se smatraju za manje zvijezde, ali kvalitetni igrači sigurno jesu. To su bili Ivan Strinić, Dejan Lovren i Ante Rebić, koji su svi igrali dobro tijekom turnira, ali sigurno nisu bili zvijezde, vedete, glavni igrači...

'Osvetili su se Francuskoj i dobili Joška Gvardiola'

Kao što sugerira nedavni uspjeh Hrvatske u UEFA Ligi nacija - u kojoj su se osvetili Francuskoj pobjedom od 1-0 - ova nova generacija mladih igrača Hrvatske svakako namjerava poboljšati igrače koje su zamijenili. Lovren je ustupio mjesto vrlo talentiranom Jošku Gvardiolu, lijevi bek Borna Sosa zauzeo je Strinićevo mjesto na lijevom beku, a Rakitićev odlazak više je nego kompenzirana pojavom jednog asa Matea Kovačića, pobjednika Lige prvaka u Chelseaju", navodi Transfermarkt i zaključuje:

"Kad se to spoji s vječnim i ogromnim talentima jednog Perišića i velikog Luke Modrića, kao i dokazanim zvijezdama poput Marcela Brozovića i spomenutog Kramarića, nije teško predvidjeti ne samo prolazak skupine protiv Maroka, Kanade i Belgije nego i puno više od toga, možda i plasman završnicu turnira, opet. Dalićeva reprezentacija točno zna što će morati učiniti da dođe do još jednog finala ili čak do trofeja".

