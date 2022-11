Pratimo događanja u taborima suparnika Vatrenih na SP-u. Drugi protivnik na turniru našim nogometašima 27. studenog u 17.00 po našem vremenu, je Kanada, koja je danas pobijedila Japan 2-1 u prijateljskom dvoboju odigranom u Dubaiju.

Žilavi Japanci

Već u devetoj minuti Japan je poveo golom Yukija Some, a pritom je vrlo slabo reagirao kanadski vratar Borjan. No, Kanađani su do kraja poluvremena uspjeli izjednačiti i to pogotkom Stevena de Souze Vitoria.

U nastavku susreta igrači obje reprezentacije su igrali prilično pažljivo, kako ne bi došlo do ozljeda nekoliko dana prije početka prvenstva, a nakon što su oba sastava propustila nekoliko solidnih prilika ogled je odlučen u sudačkoj nadoknadi. U 95. minuti je Lucas Cavallini, s bijele točke, pogodio 'panenku' premda je japanski vratar Gonda bio blizu obrane.

Japanci su u skupini E sa Njemačkom, Španjolskom i Kostarikom

Kanada prvenstvo kojem je domaćin Katar otvara utakmicom protiv Belgije 23. studenoga, dok četiri dana kasnije igra protiv Hrvatske. Japan se nalazi u skupini E gdje su mu suparnici Španjolska, Njemačka i Kostarika.

Prijateljska utakmica:

Japan - Kanada 1-2 (Soma 9 / Vitoria 21, Cavallini 95-11m)