Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u televizijskom intervjuu koji je objavljen ovoga tjedna pričao je o brojnim temama, a otkrio je i kako je razmišljao o ostavci na klupi Vatrenih.

"Jednom sam razmišljao o ostavci. Bilo je to na Euru, zadnja i presudna utakmica u grupi. Ako pobijedimo, idemo dalje, ako ne, ispadamo. Donio sam odluku sa sobom da ako ne pobijedimo, da ću dati ostavku. To je bila moja odluka i jedino tada sam razmišljao da napustim reprezentaciju. Nitko za tu odluku nije znao, sam sam sebi tako rekao. Nakon toga smo pobijedili Škotsku, to je bio moj cilj pa sam odustao od ostavke", ispričao je Dalić i u nastavku otkrio da je odbio ponudu kineskog kluba od 30 milijuna eura, ali da ju je odbio zbog Hrvatske:

"Svi su mi govorili da griješim i da iskoristim rezultat. Bilo je strašnih ponuda. Kineski klub je došao po mene u Pariz. Bio sam s predsjednikom kluba. Ponudio mi je ugovor od deset milijuna eura neto po godini. Tri godine ugovora. Zahvalio sam i rekao sam da neću. Rekao sam da neću napustiti reprezentaciju jer je to moj narod, moja država i nema tih novaca. On je to razumio, otišao je sutra u London, uzeo gospodina Beniteza i odveo ga u Kinu za 13 milijuna eura. Nikada mi nije bilo žao i ponosan sam na tu odluku."

Ogromna lova

Nakon što je to Dalić otkrio, mnogi su se upitali koliku plaću on ima na poziciji izbornika Vatrenih.

Sportske novosti su objavile da je službenu informaciju od HNS-a nemoguće dobiti, ali da neslužbeno doznaju da Dalić ima plaću od otprilike 12 milijuna kuna (1,6 milijuna eura).

To je za "obične" ljude nevjerojatno bogatstvo, ali u usporedbi s nekim drugim trenerima, riječ je o "sitnišu". Primjerice, Francuz Rudi Garcia na klupi saudijskog Al-Nassra zarađuje 7-8 milijuna eura.

