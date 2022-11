Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić dan nakon 1-0 pobjede protiv Saudijske Arabije u posljednjoj pripremnoj utakmici pred nastup na Svjetskom prvenstvu, a dan prije odlaska iz Saudijske Arabije u Katar izrazio je zadovoljstvo što su svi igrači zdravi i spremni za obranu srebra osvojenog prije četiri godine.

"Bliži se početak Svjetskog prvenstva, polako se privikavamo na to. Završavamo svoj kratak boravak u Saudijskoj Arabiji, najvažnije je da se u pripremnoj utakmici nitko nije ozlijedio. Jedva čekamo doći u Dohu, tamo ćemo osjetiti pravu atmosferu Svjetskog prvenstva. Svi to s nestrpljenjem čekamo", kazao je Dalić.

Hrvatski izbornik priznao je kako je ove godine osjećaj drugačiji od onoga kakav je imao prije polaska u Rusiju 2018.

"Drugačiji je osjećaj jer još uvijek nismo u 'filmu' svjetskog prvenstva, ali ambicije su uvijek iste. Hrvatska je opet na velikom natjecanju i to uvijek budi ponos. Pritisak je veći nego prije četiri godine jer sada su očekivanja velika zbog tog drugog mjesta, ali mi smo ih i zavrijedili zbog odličnih igara u zadnje vrijeme. Međutim, ne želim stavljati veliki pritisak ni igračima niti sebi. Želim uživati u nogometu i pokazati svijetu najbolje što Hrvatska može", dodao je Dalić.

Hrvaska je u srijedu u Rijadu svladala Saudijsku Arabiju no taj dvoboj prvenstveno je poslužio za aklimatizaciju na uvjete koji će ju čekati u Katru, a ne za otklanjanje bilo kakvih nedoumica vezanih uz sastav.

"Utakmica protiv Saudijske Arabije nama nije trebala zbog određivanja taktike, mi već sve znamo, pitanje je samo jednog ili dva igrača. Imamo tri dana za spremiti se za Maroko. Ne lutamo, nismo u problemima. Jedino na poziciji desnog krila nemamo konstantu, trebamo pronaći igrača koji će najbolje biti kompatibilan Kamariću. Pašalić je odlično odigrao nekoliko zadnjih utakmica na tom mjestu, Vlašić to igra u klubu, dok Majeru to nije prirodna pozicija. No, siguran sam da neću pogriješiti kojega god da stavim", izjavio je Dalić.

Hrvatski izbornik naglasio je kako je trenutačno fokusiran samo na utakmicu protiv Maroka s kojom će Hrvatska 23. stufenoga otvoriti svoj nastup na ovom SP, dok još uvijek ne razmišlja o Kanadi i Belgiji, našim preostalim suparnicima u skupini F.

"Maroko je ključ, najvažnija utakmica u godini. Tu moramo pokazati svoju snagu i kvalitetu, jer prva utakmica puno toga određuje", zaključio je Dalić.

