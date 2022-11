Hrvatska nogometna reprezentacija danas je odradila posljednji ispit prije početka Svjetskog prvenstva. Vatreni su u teškoj, ali rezerviranoj utakmici svladali Saudijsku Arabiju s 1:0 u Rijadu.

Izbornik Zlatko Dalić nije bio zadovoljan igrom, ali je objasnio kako su igrači umorni od puta te kako su se čuvali kako ne bi bilo nepotrebnih ozljeda. Uoči puta u Katar, izbornik je gostovao u emisiji HRT-a, 'U svom filmu'.

Pričao je izbornik o svemu, a otkrio je i kako je razmišljao o ostavci na klupi Vatrenih.

Skoro nam je otišao s klupe Vatrenih

"Jednom sam razmišljao o ostavci. Bilo je to na Euru, zadnja i presudna utakmica u grupi. Ako pobijedimo, idemo dalje, ako ne, ispadamo. Donio sam odluku sa sobom da ako ne pobijedimo, da ću dati ostavku. To je bila moja odluka i jedino tada sam razmišljao da napustim reprezentaciju. Nitko za tu odluku nije znao, sam sam sebi tako rekao. Nakon toga smo pobijedili Škotsku, to je bio moj cilj pa sam odustao od ostavke", ispričao je Dalić.

Prisjetio se Dalić finala na Svjetskom prvenstvu pa je otkrio što bi mijenjao u posljednjoj utakmici protiv Francuske.

"Promijenio bih glavnog suca Pitanu. Dva gola nisu baš bila čista. Prvi gol nakon faula kojeg nije bilo i drugi nakon čudnog penala", otkrio je. Potom je ispričao i da mu je jedan kineski klub ponudio nevjerojatne novce, ali da ih je odbio zbog Hrvatske.

"Svi su mi govorili da griješim i da iskoristim rezultat. Bilo je strašnih ponuda. Kineski klub je došao po mene u Pariz. Bio sam s predsjednikom kluba. Ponudio mi je ugovor od deset milijuna eura neto po godini. Tri godine ugovora. Zahvalio sam i rekao sam da neću. Nije mu bilo jasno. Vratio se nakon pola godine i dva dana smo razgovarali. Rekao sam da neću napustiti reprezentaciju jer je to moj narod, moja država i nema tih novaca. On je to razumio, otišao je sutra u London, uzeo gospodina Beniteza i odveo ga u Kinu za 13 milijuna eura. Nikada mi nije bilo žao i ponosan sam na tu odluku", veli.

S obzirom na to da spominje Rafu Beniteza, očito je riječ o Dalian Professionalu u kojem je Španjolac radio od 2019. do 2021. godine.



