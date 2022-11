HTJELI STE JU, EVO VAM JE / Atraktivna sutkinja napravila pomutnju, a još nije ni došla u Katar: Kako će na ovakvo vruće ponašanje gledati konzervativni domaćin?

Nije još niti došla, a već je napravila pomutnju. Claudia Romani, atraktivna Talijanka, pokazala je svoje atribute i što sve može s loptom u raznim pozama na omiljenoj plaži i tako najavila Mundijal. Na toj istoj plaži i ranije je radila slične seksi treninge, pa prema fotografijama Profimedije, Claudia još nije došla u Dohu jer ima posla u Miamiju, gdje je i odradila svoj seksi shooting. Ako pogledate neke od njezinih prijašnjih fotografija, odrađene su upravo na istoj plaži koja se ne nalazi u Dohi, kako su neki mediji naveli. Prije osam godina, Claudia Romani zamijenila je modne piste nogometnim terenima i postala sutkinja, a 40-godišnja ljepotica neće propustiti ni Svjetsko nogometno prvenstvo u Katru. Tamo će itekako biti u fokusu zbog ovih svojih vrućih navika naslikavanja u svakojakim pozama u minijaturnim bikinijima i pokazivanja svoje stražnjice... Kako će na to konzervativni Katarani gledati i tolerirati i hoće li ona to tamo i raditi, to tek treba vidjeti. Jer, golotinja, ljubljenje na javnim mjestima, alkohol su, između ostalih, strogo zabranjeni u ovoj zemlji bogatoj naftoj, gdje vrijede neka druga pravila koja se moraju poštivati... Inače, Claudia jako voli u prvi plan isticati svoju savršeno isklesanu guzu, a dosta je njezinih fotki na Instagramu slikano upravo iz tog profila. Stoga, zbog velikog interesa javnosti, donosimo vam neke od najprovokativnijih fotografija talijanske sutkinje.