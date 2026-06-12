Zlatan Ibrahimović oduševio: 'Navijam za Hrvatsku na ovom Svjetskom prvenstvu'

Zlatan Ibrahimović, koji debitira kao stručni analitičar za FOX Sports na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026., već je dao nekoliko odvažnih predviđanja. Posebno ga je zanimala skupina L, u kojoj je i Hrvatska. Legendarni Ibra kazao je kako će na ovom prvenstvu navijati za Hrvatsku.

Ibrahimović je komentirao skupinu L:

"Tu je Engleska. Vraća li se nogomet kući? Vidjet ćemo. Zatim je tu Hrvatska. Imam isto tako korijene u Hrvatskoj, tako da navijam za nju na ovom prvenstvu. Imamo i Ganu, koja ima puno talenta, vidjet ćemo što mogu pokazati. I na kraju Panama. Nažalost po njih, mislim da će u ovoj skupini biti vreća za udaranje."

Which group does @Ibra_official have his eyes on closely this summer? 👀 pic.twitter.com/grtfeDg4BD — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Dodao je Zlatan Ibrahimović kako očekuje da će Engleska i Hrvatska voditi borbu za prvo mjesto, dok bi Gana mogla iznenaditi i osvojiti neki bod.

Za Panamu ne vidi velike šanse. Osim Hrvatske, Ibrahimović navija i za svoju Švedsku i nada se dobrim rezultatima i reprezentacije za koju je igrao, zemlje u kojoj je rođen i za koju je legenda, te naravno Bosne i Hercegovine, s obzirom na očevo bošnjačko podrijetlo.

Hrvatska nogometna reprezentacija SP otvara u Dallasu 17. lipnja susretom protiv Engleske. Utakmica se igra od 22 sata po našem vremenu.