Henry nahvalio Hrvatsku, a onda je Zlatan izgovorio riječi o Modriću koje će odjeknuti

Uoči utakmice Hrvatske i Paname u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva 2026. o našoj su reprezentaciji u studiju američkog Foxa govorili njihovi analitičari Thierry Henry i Zlatan Ibrahimović.

"Sjetite se Hrvatske, zamalo su nas izbacili na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u polufinalu. Imali su najboljeg strijelca Davora Šukera", počeo je Henry. "Tada su osvojili broncu, poslije toga i srebro u Rusiji, pa i broncu u Kataru. A ta Hrvatska ima samo 3,9 milijuna stanovnika. Ponosni su i hrabri, s njima nikad nije lako igrati", rekao je legendarni francuski napadač koji je te 1998. s Francuskom osvojio zlato.

Zlatan je o Modriću rekao riječi koje će odjeknuti u Hrvatskoj. "Luka Modrić ne igra nogomet, on je nogomet. Pokazao je u Milanu da je nogometni maestro. Drugačije se kreće, drugačije igra s loptom, drugačije razmišlja, prava je legenda nogometa. Sve je to dokazao i na posljednja dva svjetska prvenstva", kazao je Ibrahimović.

Modrić je u susretu protiv Paname odigrao 200. utakmicu u hrvatskom dresu. "Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretan i zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena."