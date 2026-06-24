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DVIJE LEGENDE /

Henry nahvalio Hrvatsku, a onda je Zlatan izgovorio riječi o Modriću koje će odjeknuti

Henry nahvalio Hrvatsku, a onda je Zlatan izgovorio riječi o Modriću koje će odjeknuti
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Foto: ATSUSHI TOKUMARU/AFLO/Profimedia

'Hrvatska ima samo 3,9 milijuna stanovnika. Ponosni su i hrabri, s njima nikad nije lako igrati'

24.6.2026.
7:20
Sportski.net
ATSUSHI TOKUMARU/AFLO/Profimedia
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Uoči utakmice Hrvatske i Paname u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva 2026. o našoj su reprezentaciji u studiju američkog Foxa govorili njihovi analitičari Thierry Henry i Zlatan Ibrahimović.

"Sjetite se Hrvatske, zamalo su nas izbacili na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u polufinalu. Imali su najboljeg strijelca Davora Šukera", počeo je Henry. "Tada su osvojili broncu, poslije toga i srebro u Rusiji, pa i broncu u Kataru. A ta Hrvatska ima samo 3,9 milijuna stanovnika. Ponosni su i hrabri, s njima nikad nije lako igrati", rekao je legendarni francuski napadač koji je te 1998. s Francuskom osvojio zlato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zlatan je o Modriću rekao riječi koje će odjeknuti u Hrvatskoj. "Luka Modrić ne igra nogomet, on je nogomet. Pokazao je u Milanu da je nogometni maestro. Drugačije se kreće, drugačije igra s loptom, drugačije razmišlja, prava je legenda nogometa. Sve je to dokazao i na posljednja dva svjetska prvenstva", kazao je Ibrahimović.

Modrić je u susretu protiv Paname odigrao 200. utakmicu u hrvatskom dresu. "Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretan i zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena."

Svjetsko Prvenstvo 2026.Zlatan IbrahimovićThierry HenryLuka ModrićHrvatska Nogometna Reprezentacija
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