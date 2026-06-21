Stiže oluja uoči velikog dvoboja: Francuska i Irak čekaju odluku organizatora

U Philadelphiji je za ponedjeljak izdano upozorenje na grmljavinsko nevrijeme koje bi moglo utjecati na odigravanje utakmice skupine I Svjetskog prvenstva između Francuske i Iraka. Susret je zakazan za 23 sata po srednjoeuropskom vremenu, no meteorološke prognoze ostavljaju mogućnost odgode ili prekida.

Prema najavama, nad područjem stadiona očekuju se grmljavinske oluje, a američki sigurnosni protokoli u takvim situacijama vrlo su strogi. Pravilo nalaže da se utakmica mora odmah prekinuti ako se u radijusu od 13 kilometara od stadiona zabilježi udar munje. Nakon prekida aktivira se odbrojavanje od 30 minuta, koje se resetira svakim novim udarom munje u tom području.

Takva pravila već su ranije uzrokovala značajne prekide sportskih događaja u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom prošlogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva više je utakmica bilo odgođeno ili prekinuto zbog nevremena, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela igrača i navijača. Jedan od primjera bio je susret Chelseaja i Benfice u Charlotteu, koji je zbog višestrukih prekida trajao više od četiri sata.

Slične situacije zabilježene su i u drugim natjecanjima, a čak su i motorsportski događaji poput Velike nagrade Miamija morali biti prilagođeni zbog vremenskih neprilika, uključujući promjene rasporeda.

Zbog svega navedenog, organizatori i sudionici utakmice Francuske i Iraka bit će u stanju pripravnosti, a konačna odluka o odigravanju susreta ovisit će o razvoju vremenske situacije neposredno prije početka utakmice.