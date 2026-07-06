Brazilski mediji pokopali Seleção kao nikad: 'Malen, kukavički, mučan za gledanje'

Brazil je ispao sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Seleção je turnir završio već u osmini finala, a veliki šok priredila mu je u nedjelju navečer Norveška predvođena čudesnim golgeterom Erlingom Haalandom. Norvežani su slavili 2-1 u dramatičnoj utakmici i prvi put u povijesti izborili četvrtfinale Mundijala.

Bio je to dvoboj pun prilika, propuštenih šansi, promašenog penala i napetosti do samog kraja. Brazil je imao razdoblja dobre igre i mogućnost prelomiti utakmicu, ali kada je bilo najvažnije, presudio je Haaland. Norveški napadač zabio je u 80. i 90. minuti, dok je Neymar u sudačkoj nadoknadi iz penala samo smanjio poraz.

Brazilski mediji nakon utakmice nisu skrivali razočaranje.

Diário do Nordeste poručio je da je “san o heksi završen”, dok je Terra napisala da Brazil na šesti naslov mora čekati barem do 2030. Bahia Notícias bio je još oštriji naslovom “Hexa cancelado”, što znači heksa je otkazana. U samo nekoliko riječi sažeta je nova velika bol brazilskog nogometa: još jedan Mundijal, još jedna velika očekivanja i još jedno prerano ispadanje.

ESPN Brasil posebno je istaknuo upravo Haalandov dvoboj s Gabrielom, navodeći da je Norvežanin u ključnim trenucima bio nezaustavljiv.

UOL je poraz sažeo rečenicom: "Dvije lopte prema Haalandu, dva Haalandova gola i doviđenja, Brazil." Brazil je tako ispao već u osmini finala, što mu je najranije ispadanje sa Svjetskog prvenstva još od 1990. godine. UOL je nakon poraza istaknuo i da je Brazil sada u najdužem nizu bez svjetskog naslova u svojoj povijesti. Posljednji put bio je prvak 2002. godine.

Jedna od najoštrijih kritika došla je od poznate kolumnistice UOL-a Milly Lacombe, koja je svoj osvrt naslovila: “Brazil: malen, kukavički, nadigran, mučan za gledanje.”

Lacombe tvrdi da je Haaland u završnici utakmice razotkrio sve slabosti brazilske reprezentacije. “Haaland je pokazao što je ovaj Brazil: egzistencijalna praznina”, napisala je. Posebno je snažan bio njezin završni komentar. Brazil već godinama sanja šesti naslov svjetskog prvaka, koji se u zemlji tradicionalno naziva “hexa”.

Brazilski sportski portal GE također je prenio nezadovoljstvo navijača nakon Haalandovih pogodaka. U reakcijama koje su izdvojili nakon utakmice često se ponavljala poruka da je Brazil “sam tražio” primljeni gol. GE je pritom podsjetio kako je Norveška dodatno učvrstila status neugodne reprezentacije za Brazil.

U brazilskom nogometnom žargonu izraz “freguesia” odnosi se na suparnika koji ti redovito zadaje probleme i protiv kojeg teško dolaziš do pobjede. Norveška je tako izbacila Brazil i ostvarila svoj najbolji rezultat na svjetskim prvenstvima, dok je Seleção još jednom ostao daleko od naslova koji čeka gotovo 25 godina.