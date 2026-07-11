Šok: Igrao na SP-u, pa pri povratku u domovinu preminuo

Reprezentacija Južne Afrike je ove godine po prvi put nakon 16 godina nastupila na Svjetskom prvenstvu. Jedan od onih koji je nastupio za Bafanu Bafanu je i Jayden Adams koji je igrao u tri od četiri utakmice na Mundijalu.

No, kakako javlja južnoafrički portal SoccerLaduma obitelj Admas će 2026. pamtiti kao jednu od najgorih godina u njihovim životima jer je Adams pri povratku u domovinuo preminuo u 25. godini života.

Brendine Johnson, Adamsov mentor, u ime obitelji dao je emotivnu izjavu za Siya Crew.

"U ovom trenutku sve je još svježe. Obitelj ne želi da se je kontaktira jer jednostavno nije u stanju razgovarati ni s kim. Ova tragedija sve nas je slomila. Tek se vratio sa Svjetskog prvenstva, a onda smo dobili ovakvu vijest. U četvrtak sam dugo razgovarao s njim. Bio je vrlo pozitivan, veselio se povratku nakon Svjetskog prvenstva. Kao afrički prvak znao je što ga čeka i bio je spreman. Slobodno vrijeme uvijek je provodio sa svojom obitelji.

U ovom trenutku nemam riječi. Samo molimo da se poštuje privatnost obitelji. Mogu potvrditi da je preminuo. Nitko ovo nije očekivao", rekao je Johnson.

Adams se afirmirao kao jedan od najvećih talenata južnoafričkog nogometa u dresu Stellenbosch FC-a, nakon čega je izborio mjesto u Mamelodi Sundownsu i južnoafričkoj reprezentaciji. Njegove igre na nedavnom Svjetskom prvenstvu dodatno su potvrdile njegovu kvalitetu i sve veći utjecaj na najvišoj razini, piše SoccerLaduma.