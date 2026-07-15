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PALA ODLUKA /

Haiti raskinuo s izbornikom koji ih je odveo na prvo SP nakon više od pola stoljeća

Haiti raskinuo s izbornikom koji ih je odveo na prvo SP nakon više od pola stoljeća
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Foto: Rich von Biberstein/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Haiti je ispao s ovogoišnjeg Mundijala u grupnoj fazi nakon što je izgubio 1-0 od Škotske, 3-0 od Brazila i 4-2 od Maroka

15.7.2026.
8:26
Hina
Rich von Biberstein/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia
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Haiti je postigao dogovor o razlazu s izbornikom Sébastienom Migneom, čime je okončan mandat Francuza nakon što je zemlju doveo do prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu od 1974. godine, objavio je u utorak nogometni savez.

Odluka je donesena uz obostrani pristanak, priopćio je savez, koji je zahvalio Migneu na njegovom "profesionalizmu, predanosti i posvećenosti".

Migne (53), bio je na čelu Haitija od 2024. godine, iako nikad nije bio u toj karipskoj zemlji.

Haiti je ispao s turnira u grupnoj fazi nakon što je izgubio 1-0 od Škotske, 3-0 od Brazila i 4-2 od Maroka.

Svjetsko Prvenstvo 2026.HaitiIzbornik
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