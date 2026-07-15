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Nemojte se uplašiti! Moglo bi snažno odjeknuti iznad šest županija

Nemojte se uplašiti! Moglo bi snažno odjeknuti iznad šest županija
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL, ilustracija

Zbog letačkih aktivnosti i mogućeg probijanja zvučnog zida građani mogu kratkotrajno čuti pojačanu buku

15.7.2026.
9:22
Jaga Komazec
Lucija Ocko/PIXSELL, ilustracija
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Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u srijedu će od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Letovi će se odvijati iznad Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini većoj od 10 000 metara.

Zbog letačkih aktivnosti i mogućeg probijanja zvučnog zida građani mogu kratkotrajno čuti pojačanu buku.

Iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poručuju da će se sve aktivnosti provoditi uz pridržavanje sigurnosnih mjera, u propisanim zonama letenja i u skladu s pravilima korištenja hrvatskog zračnog prostora.

Hrvatsko Ratno ZarkoplovstvoProbijanje Zvučnog ZidaBukažupanije
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