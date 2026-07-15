Povijest se ponavlja: Pazite kakvu je odluku donijela FIFA

FIFA će tek nakon Svjetskog prvenstva donijeti moguće kazne za igrače i trenere koji su svojim kritikama na račun sudaca "narušili ugled natjecanja", javlja New York Times.

Tako bi FIFA ponovila ono što je napravila nakon prošlog SP-a u Kataru - da kazne stižu tek nakon što sve bude gotovo.

Tijekom natjecanja suci i njihove odluke bili su pod konstantnim kritikama brojnih izbornika, među kojima je bio i Zlatko Dalić, a FIFA nije htjela komentirati aktualne ili moguće disciplinske postupke.

Moguće kazne će biti donesene tek nakon natjecanja, a njihova težina će ovisiti o izvještaju sudaca i drugim relevantnim okolnostima.