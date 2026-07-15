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Povijest se ponavlja: Pazite kakvu je odluku donijela FIFA

Povijest se ponavlja: Pazite kakvu je odluku donijela FIFA
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Foto: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia

FIFA planira ponoviti ono što je napravila u Kataru

15.7.2026.
9:02
M.G.
www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia
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FIFA će tek nakon Svjetskog prvenstva donijeti moguće kazne za igrače i trenere koji su svojim kritikama na račun sudaca "narušili ugled natjecanja", javlja New York Times.

Tako bi FIFA ponovila ono što je napravila nakon prošlog SP-a u Kataru - da kazne stižu tek nakon što sve bude gotovo.

Tijekom natjecanja suci i njihove odluke bili su pod konstantnim kritikama brojnih izbornika, među kojima je bio i Zlatko Dalić, a FIFA nije htjela komentirati aktualne ili moguće disciplinske postupke.

Moguće kazne će biti donesene tek nakon natjecanja, a njihova težina će ovisiti o izvještaju sudaca i drugim relevantnim okolnostima.

FifaSvjetsko Prvenstvo 2026.Disciplinski PostupakKazna
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