Poznata aviokompanija se narugala SAD-u i dala podršku susjedima

Bosna i Hercegovina u noći sa srijede na četvrtak igra svoju prvu, povijesnu utakmicu nokaut-faze Svjetskog prvenstva. Protivnik je domaćin SAD, a utakmici dodatan značaj daje i jedan mini skandal.

Naime, nakon što se Bosna i Hercegovina plasirala u nokaut-fazu, novinarka ABC-a Abigail Velez se našalila kako "niti ne zna gdje je BiH", te kako će SAD bez problema proći dalje.

“Reprezentacija SAD-a igrat će protiv BiH. Jedno znam o Bosni, ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati. SAD se vratio, bolji smo nego ikad. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite”, poručila je tada Velez.

A sada se Ryanair, poznata irska aviokompanija, odlučila našaliti s njom, napisavši na svom Facebook profilu: "Ne možemo dočekati da SAD izgubi od momčadi koju ne mogu naći na mapi".