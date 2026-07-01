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SVJETSKO PRVENSTVO /

Poznata aviokompanija se narugala SAD-u i dala podršku susjedima

Poznata aviokompanija se narugala SAD-u i dala podršku susjedima
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ova poruka Ryanaira je odgovor novinarki ABC-a koja je poručila da ne bih je znala pokazati BiH na karti

1.7.2026.
23:26
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Bosna i Hercegovina u noći sa srijede na četvrtak igra svoju prvu, povijesnu utakmicu nokaut-faze Svjetskog prvenstva. Protivnik je domaćin SAD, a utakmici dodatan značaj daje i jedan mini skandal.

Naime, nakon što se Bosna i Hercegovina plasirala u nokaut-fazu, novinarka ABC-a Abigail Velez se našalila kako "niti ne zna gdje je BiH", te kako će SAD bez problema proći dalje.

“Reprezentacija SAD-a igrat će protiv BiH. Jedno znam o Bosni, ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati. SAD se vratio, bolji smo nego ikad. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite”, poručila je tada Velez.

A sada se Ryanair, poznata irska aviokompanija, odlučila našaliti s njom, napisavši na svom Facebook profilu: "Ne možemo dočekati da SAD izgubi od momčadi koju ne mogu naći na mapi".

Svjetsko Prvenstvo 2026.Nogometna Reprezentacija BihSadRyanair
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