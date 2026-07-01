Američka novinarka izazvala bijes pred meč BiH, Džeko joj odgovorio

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra najveću utakmicu u svojoj povijesti, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u 2 sata protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Uoči susreta u javnosti je odjeknula izjava američke novinarke Abigail Velez, koja je izazvala oštre reakcije u BiH.

“Reprezentacija SAD-a igrat će protiv BiH. Jedno znam o Bosni, ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati. SAD se vratio, bolji smo nego ikad. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite”, poručila je.

Na te riječi reagirao je kapetan BiH Edin Džeko, istaknuvši kako se fokus mora ostaviti isključivo na terenu.

“Više to govori o njoj nego o nama. Nokaut faza je potpuno drugačija od grupne. Oni su favoriti, ali mi znamo svoje kvalitete”, rekao je Džeko.

Nakon burnih reakcija, novinarka se kasnije i ispričala, priznajući da je pretjerala u pokušaju šale.

“U lošem pokušaju da se našalim otišla sam predaleko. Ispričavam se Bosni i reprezentaciji BiH. Nogomet bi trebao spajati ljude”, poručila je.

BiH je plasman u nokaut-fazu izborila s četiri boda iz skupine, dok su SAD kao domaćin završile prve u svojoj grupi.