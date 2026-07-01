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Američka novinarka izazvala bijes pred meč BiH, Džeko joj odgovorio

Američka novinarka izazvala bijes pred meč BiH, Džeko joj odgovorio
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Foto: Stu Forster/Getty images/Profimedia

BiH je plasman u nokaut-fazu izborila s četiri boda iz skupine, dok su SAD kao domaćin završile prve u svojoj grupi

1.7.2026.
12:20
Sportski.net
Stu Forster/Getty images/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra najveću utakmicu u svojoj povijesti, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u 2 sata protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Uoči susreta u javnosti je odjeknula izjava američke novinarke Abigail Velez, koja je izazvala oštre reakcije u BiH.

“Reprezentacija SAD-a igrat će protiv BiH. Jedno znam o Bosni, ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati. SAD se vratio, bolji smo nego ikad. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite”, poručila je.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abigail Vélez (@abc7abigail)

 

Na te riječi reagirao je kapetan BiH Edin Džeko, istaknuvši kako se fokus mora ostaviti isključivo na terenu.

“Više to govori o njoj nego o nama. Nokaut faza je potpuno drugačija od grupne. Oni su favoriti, ali mi znamo svoje kvalitete”, rekao je Džeko.

Nakon burnih reakcija, novinarka se kasnije i ispričala, priznajući da je pretjerala u pokušaju šale.

“U lošem pokušaju da se našalim otišla sam predaleko. Ispričavam se Bosni i reprezentaciji BiH. Nogomet bi trebao spajati ljude”, poručila je.

BiH je plasman u nokaut-fazu izborila s četiri boda iz skupine, dok su SAD kao domaćin završile prve u svojoj grupi.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Edin Džeko
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