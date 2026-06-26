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Njemačka kapitulirala u završnici, pa kapetan poručio: 'Ne možemo si to dopustiti'

Njemačka kapitulirala u završnici, pa kapetan poručio: 'Ne možemo si to dopustiti'
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Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport/IPA/Profimedia

Kapetan njemačke reprezentacije Joshua Kimmich je nakon poraza izrazio žaljenje zbog izgubljenih lopti.

26.6.2026.
2:44
Hina
Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport/IPA/Profimedia
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To je ogromna radost za ekvadorski narod, rekao je ekvadorski izbornik Sebastián Beccacece u četvrtak, nakon pobjede od 2-1 nad Njemačkom na Svjetskom prvenstvu koja je Ekvadoru osigurala mjesto u šesnaestini finala.

"Nije stvar u tome što to znači meni; ovo je za ljude. Igrači su im osigurali ovu kvalifikaciju. Neka slave i uživaju u njoj. To je ogromna radost za ekvadorski narod", rekao je ekvadorski izbornik Sebastián Beccacece u četvrtak, nakon pobjede od 2-1 nad Njemačkom na Svjetskom prvenstvu koja je Ekvadoru osigurala mjesto u šesnaestini finala.

Ekvadorska reprezentacija suočila se s kritikama nakon poraza od Obale Bjelokosti 0-1 i neriješenog rezultata 0-0 protiv Curaçaa u skupini E. U četvrtak u New Jerseyju primili su rano gol od Njemačke - koja se već kvalificirala - prije nego što su preokrenuli utakmicu golovima Nilsona Angula (9. minuta) i Gonzala Plate (77. minuta).

"Jako smo se veselili ovome prije početka Svjetskog prvenstva. Danas se osjeća drugačije jer smo se toliko mučili u prve dvije utakmice. Ovako je bolje; ovo je iskustvo učenja za nas i sada ćemo u sljedeći krug ući još gladniji slave. Ova momčad čvrsto vjeruje u sebe. Imamo 26 igrača koji će dati sve od sebe za Ekvador. Napunili smo stadione posvuda, naši navijači su nam dali do znanja da smo se osjećali kao kod kuće na svakom stadionu. Oni ovo zaslužuju više od ikoga. Dali su svoj doprinos, puno su nam pomogli i motivirali nas", rekao je ekvadorski krilni igrač Gonzalo Plata.

Kapetan njemačke reprezentacije Joshua Kimmich je nakon poraza Njemačke od Ekvadora (1-2) u zadnjoj utakmici skupine E na Svjetskom prvenstvu izrazio žaljenje zbog izgubljenih lopti *Die Mannschafta*.

"Svaki put kad izgubimo loptu, dajemo protivnicima nadu, a to ih samo jača", rekao je Kimmich za njemački kanal MagentaTV. "Srećom, još se ništa loše nije dogodilo... Ali ne možemo si priuštiti primiti jedan ili dva gola u svakoj utakmici. Moramo smanjiti broj izgubljenih lopti", dodao je.

"Ekvador je bio agresivniji i konkretniji od nas. To je nešto iz čega moramo učiti i izvući prave zaključke. Nismo igrali tako izravno i nismo stvorili toliko prilika."

izjavio je njemački napadač Denis Undav.

Njemačka, koja je završila prva sa šest bodova igrat će s trećeplasiranom momčadi iz jedne od ostalih skupina (A, B, C, D ili F) u šesnaestini finala.

NjemačkaEkvadorSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.
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