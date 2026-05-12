Ministar želi skratiti školsku godinu zbog Svjetskog prvenstva: Pala konačna odluka

Meksičko ministarstvo obrazovanja odlučilo je kako neće zbog Svjetskog prvenstva skratiti aktualu školsku godinu kraj koje je previđen za 15. lipnja.

Kako će Svjetsko prvenstvo početi 11. lipnja i to upravo u glavnom meksičkom gradu, ministar obrazovanja Mario Delgado ranije je predlagao da školska godina završi 5. lipnja kako bi se smanjio pritisak na gradove domaćine natjecanja, ali kasnije je ministarstvo zajedno s vladama lokalnih država jednoglasno dogovorilo da školski kalendar ostane nepromijenjen.

Lokalne vlasti ipak imaju mogućnost promjene kalendara u posebnim okolnostima, a kao razloge se mogu navesti ekstremne vrućine ili logistički izazovi koje donosi odigravanje utakmica u pojedinim gradovima.

