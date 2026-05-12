FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BLAGI KAOS /

Ministar želi skratiti školsku godinu zbog Svjetskog prvenstva: Pala konačna odluka

Ministar želi skratiti školsku godinu zbog Svjetskog prvenstva: Pala konačna odluka
×
Foto: Koen van Weel/AFP/Profimedia

Lokalne vlasti ipak imaju mogućnost promjene kalendara u posebnim okolnostima

12.5.2026.
14:03
Hina
Koen van Weel/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Meksičko ministarstvo obrazovanja odlučilo je kako neće zbog Svjetskog prvenstva skratiti aktualu školsku godinu kraj koje je previđen za 15. lipnja.

Kako će Svjetsko prvenstvo početi 11. lipnja i to upravo u glavnom meksičkom gradu, ministar obrazovanja Mario Delgado ranije je predlagao da školska godina završi 5. lipnja kako bi se smanjio pritisak na gradove domaćine natjecanja, ali kasnije je ministarstvo zajedno s vladama lokalnih država jednoglasno dogovorilo da školski kalendar ostane nepromijenjen.

Lokalne vlasti ipak imaju mogućnost promjene kalendara u posebnim okolnostima, a kao razloge se mogu navesti ekstremne vrućine ili logistički izazovi koje donosi odigravanje utakmica u pojedinim gradovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Reprezentativci se okupili, a povratnik nakon ozljede poručio: 'Ne želim opet kroz to'

Svjetsko Prvenstvo 2026.Meksiko
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike