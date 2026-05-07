Svjetsko prvenstvo više neće biti isto: FIFA prekida suradnju s Paninijem

FIFA i Fanatics potpisali su dugoročni ugovor o ekskluzivnom licenciranju kolekcionarskih predmeta koji uključuje karte za razmjenu, naljepnice i igre s kartama za razmjenu. Ugovor, koji će u potpunosti stupiti na snagu 2031. godine, obuhvaća i fizičke i digitalne kolekcionarske predmete.

Ovim se potezom prekida desetljećima duga suradnja s tvrtkom Panini, čije su sličice obilježile generacije nogometnih zaljubljenika. Financijski uvjeti ugovora nisu objavljeni, ali izvor upoznat s dogovorom navodi da se odnosi na "više ciklusa" Svjetskog prvenstva.

Primjer inovacija proizvoda koje će biti predstavljene navijačima u okviru ovog novog partnerstva je vrlo traženi program zakrpa za dresove igrača, uključujući debitantske zakrpe, koje će se umetati u nogometne karte za razmjenu od 2031. nadalje. Svi proizvodi bit će dizajnirani i razvijeni putem Fanatics Collectibles i proizvedeni pod markom Topps.

Kao dio ugovora, Fanatics će donijeti magiju mladima u svim regijama svijeta i podržati omladinski nogomet globalno distribuirajući više od 150 milijuna dolara u kolekcionarskim predmetima besplatno tijekom trajanja partnerstva.

"U cijelom sportskom svijetu vidimo da Fanatics potiče ogromne inovacije u kolekcionarstvu koje navijačima pružaju novi, smislen način interakcije s njihovim omiljenim momčadima i igračima“, rekao je predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino.

"Dakle, s FIFA-ine točke gledišta, možemo globalizirati tu interakciju s navijačima upravo zahvaljujući našem globalnom portfelju turnira. A to pruža još jedan važan komercijalni tok prihoda koji, kao i uvijek, usmjeravamo natrag u igru, u nogomet."

Paninijeva licenca za sličice FIFA Svjetskog prvenstva trajala je neprekidno od 1970. godine, a Mundijali 2026. i 2030. godine bit će posljednji. Topps je već ranije preuzeo od Paninija i UEFA-inu licencu za Europska prvenstva za muškarce 2024. i 2028., Europsko prvenstvo za žene 2025. te završnice Lige nacija do 2028. godine.

"Ovo je zaista povijesni dan u povijesti naše tvrtke. Globalni nogomet najveća je prilika za rast u sportu, a kada kombinirate snagu FIFA-e s inovacijama i poduzetničkom okosnicom Fanatica, zajedno smo spremni podići pripovijedanje i kolekcionarske predmete oko igre na način koji nikada prije nije viđen", rekao je osnivač i izvršni direktor Fanatica, Michael Rubin.

Prema pisanju The Athletica, Panini je od proizvoda za Svjetsko prvenstvo 2022. ostvario 720 milijuna dolara neto prodaje, a projicira prihode od 1.48 milijardi, odnosno 1.5 milijardi dolara za prvenstva 2026. i 2030. godine.

No, gubitkom ključnih licenci, budućnost Paninija postaje sve neizvjesnija. Tvrtke su već u sudskom sporu u kojem Panini optužuje Fanatics za protutržišno ponašanje i monopolizaciju industrije sportskih kartica nakon što je potpisao ekskluzivne ugovore s NBA-om i NFL-om, koje je prethodno držao Panini.

