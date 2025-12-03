FREEMAIL
TREĆE IZDANJE /

Sjajna vijest za sve kolekcionare. Stiže novi album HNL-a

Sjajna vijest za sve kolekcionare. Stiže novi album HNL-a
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Sličice i albumi bit će dostupni u prodaji od prosinca na prodajnim mjestima Tiska i iNovina

3.12.2025.
7:26
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
Prije dvadesetak godina prvi puta je izašao HNL album sa sličicama, no tada potražnja nije bila velika pa se ta ideja brzo "ugasila", a hrvatski nogomet ostao bez djela magije nogometa.

No, izgleda da su se stvari promijenile i da je HNL sada stvarno popularan. "Povratnički debi" album je imao 2023., kada je HNS sklopio višegodišnji ugovor s poznatim talijanskim proizvođačem sličica Paninijem, a izgleda da je to bio "pun pogodak" jer je ovo već treći HNL album u tri godine.

"Zadovoljstvo mi je da i ove godine našim kolekcionarima možemo ponuditi još jedno kvalitetno izdanje albuma koji će SuperSport Hrvatskoj nogometnoj ligi dati dodanu vrijednost, nakon što se ista iz sezone u sezonu potvrđuje kao najpopularnije, najpraćenije i najgledanije klupsko natjecanje u Hrvatskoj. Vjerujem da će ovaj vrijedan proizvod i ove godine privući zanimanje velikog broja kolekcionara, ali i svih istinskih ljubitelja hrvatskog nogometa", rekao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić.

Sličice i albumi bit će dostupni u prodaji od prosinca na prodajnim mjestima Tiska i iNovina.

 

   

 

