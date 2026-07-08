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Izbornik Švicarske nije skrivao oduševljenje, a Granit Xhaka otkrio je istinu ove generacije

Izbornik Švicarske nije skrivao oduševljenje, a Granit Xhaka otkrio je istinu ove generacije
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Foto: Curtis Wong/Zuma Press/Profimedia

'Sve je završilo točno kako smo željeli'

8.7.2026.
2:48
Hina
Curtis Wong/Zuma Press/Profimedia
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Izjave nakon posljednjeg susreta osmine finala na Svjetskom prvenstvu u kojem su nogometaši Švicarske s 4-3 pobijedili Kolumbiju boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Murat Yakin, izbornik Švicarske:

„Sve je završilo točno kako smo željeli. Na početku nam je trebalo iskustvo na terenu i imali smo ga. Trebao nam je i pravi mentalitet. Potom smo u drugom poluvremenu napravili zamjene s kojima smo dobili još veću kontrolu utakmice. Nakon toga smo uspjeli uvesti i igrače koje smo željeli kod izvođenja jedanaesteraca. Imali smo takav plan i ispoštovali smo ga. Imali smo i, naravno, malo sreće, ali i to je dio nogometa“.

Granit Xhaka, kapetan Švicarske:

„Ova švicarska generacija ima nešto posebno. Dugo smo čekali na ovakvu grupu igrača. Nas iskusnije guraju mlađi. Na njih pokušavamo prenijeti iskustvo. Svi moramo biti ponosni na ovaj rezultat. Dokazali smo i da mala nacija može napraviti veliki rezultat na svjetskoj razini“.

Luis Suarez, reprezentativac Kolumbije:

„Bili smo spremni za veće stvari od ispadanja u osmini finala. Ova je reprezentacija sposobna za bolje rezultate. Nadam se da će se naše igre gledati s pozitivne strane. Hvala svim našim navijačima koji su nas divno pratili i bodrili kroz cijelo prvenstvo. Hvala i našim navijačima u domovini“.

Svjetsko Prvenstvo 2026.švicarska Nogometna ReprezentacijaKolumbijska Reprezentacija
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