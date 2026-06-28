Izbornik Dalić pred svima otkrio ključ pobjede protiv Gane

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta.

"Velika pobjeda, teška utakmica. Protivnik igra jako dobro, mi smo malo promijenili taktiku i bilo je sjajno. Danas smo se vratili na stare postavke koje smo igrali devet godina i to je to. Ja sam malo bucao u prve dvije utakmice, ali ovo je bila prava Hrvatska! Prošli smo cilj, idemo dalje", rekao je izbornik Dalić odmah nakon pobjed za HRT.

"Dečkima sam rekao da vjerujem u njih prije ovog ogleda. Da vjerujem u ovo što radimo i vratili su mi na travnjaku. Međutim, moramo ostati čvrsto na nogama. Nema euforije, vraćamo se u kamp i spremiti za ono što nam slijedi", zaključio je izbornik.

Vlašić: 'Zajedno molimo'

Mateo Kovačić je dao svoje dojmove nakon utakmice za HRT.

"Teška utakmica, zabili smo prvi gol, primili smo iz prekida, zakomplicirali smo si, ali zabili drugi i prošli. Nismo i dalje na našem nivou, ali sve smo bolji. Znali smo da trebamo biti čvrsti iza, prema naprijed konkretniji i zabili smo daj gol iz kornera. Lakše se diše, prošli smo tu grupu koja nije bila nimalo laka, ispala je jedna od težih na kraju", rekao je Kova.

Nikola Vlašić zabio je gol za pobjedu.

"Očekivano teška utakmica, kompaktan protivnik koji ne daje prostora. Mi smo bili kompaktni u obrani, iskoristili kontre. Imali smo situacije kada smo uzeli loptu oko centra. Kontrolirali smo utakmicu osim kada smo primili gol pa se uvukla nervoza.

Poremetio nas je malo gol, ali nakon minuta šoka nastavio igrati i na kraju smo pobijedili. Svi smo sretni jer ova reprezentacija može puno napraviti. Imamo spoj mladosti i iskustva i bit ćemo sve bolji

Lijep je osjećaj zabiti gol. Ali bilo bi mi jednako i da smo prošli, a da ja nisam zabio. Ovo je sjajna grupa, svi smo zajedno, zajedno molimo", rekao je Niks za HRT.